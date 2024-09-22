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Posted 22 сентября, 09:01

Published 22 сентября, 09:01

Modified 22 сентября, 09:03

Updated 22 сентября, 09:03

Итоги недели в Приморье: борьба с мусором, цены на икру, «порше» в полете и вандал

Итоги недели в Приморье: борьба с мусором, цены на икру, «порше» в полете и вандал

22 сентября 2024, 09:01
Сюжет
Итоги недели
Третья неделя первого месяца осени по традиции была полна событий — чуть менее громких, чем первые две недели осени, когда проходил ВЭФ, но тем не менее весьма важных.

Мусору — бой, меняем систему

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решительно взялся менять систему вывоза мусора в регионе. Глава края заявил: система вывоза мусора будет изменена, а главный ориентир в этой работе будет сделан на чистые контейнеры. Жители Приморья всемерно поддержали заявления губернатора.

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Вандал гулял недолго

Памятник Рихарду Зорге во Владивостоке вновь стал объектом вандализма. Некий мужчина не постеснялся справить на него малую нужду. И отправился дальше.

Циничного вандала в скором времени задержала полиция. Теперь он ответит за свои действия. Тем более что за ходом следствия будет вести наблюдение СК РФ.

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Это золотая? Нет, красная

Цены на красную икру плевали на все законы гравитации и теперь уже могут без преувеличения называться заоблачными.

В чем причина такого подорожания и по какой цене жители Приморья будут покупать красную икру на новогодний стол (и будут ли) — все это в деталях выяснил корреспондент «Восток-Медиа».

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О подвиге напомнили

Раньше всей России жители Владивостока увидели премьеру фильма «9 секунд» (12+) — ленты, снятой в Приморье и рассказывающей о подвиге матроса, Героя России Алдара Цыденжапова, который сгорел заживо, спасая эсминец «Быстрый» от взрыва.

Продюсеры фильма Юрий Обухов и Алексей Рязанцев заявили, что именно такие картины — в которых молодёжи есть, с кого брать пример, должны чаще выходить на экраны страны.

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Куда летит Porshe Cayenne?

В огород дома во Владивостоке неожиданно упало — в буквальном смысле — несколько миллионов рублей. В автомобильном эквиваленте.

Авария с «летающим» Porshe Cayenne стала одной из самых обсуждаемых на этой неделе.

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