Итоги недели в Приморье: борьба с мусором, цены на икру, «порше» в полете и вандал

Posted 22 сентября, 09:01
Published 22 сентября, 09:01
Modified 22 сентября, 09:03
Updated 22 сентября, 09:03
Мусору — бой, меняем систему
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решительно взялся менять систему вывоза мусора в регионе. Глава края заявил: система вывоза мусора будет изменена, а главный ориентир в этой работе будет сделан на чистые контейнеры. Жители Приморья всемерно поддержали заявления губернатора.
Вандал гулял недолго
Памятник Рихарду Зорге во Владивостоке вновь стал объектом вандализма. Некий мужчина не постеснялся справить на него малую нужду. И отправился дальше.
Циничного вандала в скором времени задержала полиция. Теперь он ответит за свои действия. Тем более что за ходом следствия будет вести наблюдение СК РФ.
Это золотая? Нет, красная
Цены на красную икру плевали на все законы гравитации и теперь уже могут без преувеличения называться заоблачными.
В чем причина такого подорожания и по какой цене жители Приморья будут покупать красную икру на новогодний стол (и будут ли) — все это в деталях выяснил корреспондент «Восток-Медиа».
О подвиге напомнили
Раньше всей России жители Владивостока увидели премьеру фильма «9 секунд» (12+) — ленты, снятой в Приморье и рассказывающей о подвиге матроса, Героя России Алдара Цыденжапова, который сгорел заживо, спасая эсминец «Быстрый» от взрыва.
Продюсеры фильма Юрий Обухов и Алексей Рязанцев заявили, что именно такие картины — в которых молодёжи есть, с кого брать пример, должны чаще выходить на экраны страны.
Куда летит Porshe Cayenne?
В огород дома во Владивостоке неожиданно упало — в буквальном смысле — несколько миллионов рублей. В автомобильном эквиваленте.
Авария с «летающим» Porshe Cayenne стала одной из самых обсуждаемых на этой неделе.