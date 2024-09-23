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Posted 23 сентября, 08:30

Published 23 сентября, 08:30

Modified 23 сентября, 08:32

Updated 23 сентября, 08:32

Студенты ДВФУ помогли собрать 10 тонн гуманитарных грузов в прифронтовые регионы

Студенты ДВФУ помогли собрать 10 тонн гуманитарных грузов в прифронтовые регионы

23 сентября 2024, 08:30
Фото: пресс-служба ДВФУ
Сюжет
ДВФУ
Студенты-спасатели Дальневосточного федерального университета приняли участие в работе объединенного штаба гуманитарной помощи #МЫВМЕСТЕ в Ростовской области. В течение двух недель они совместно с добровольцами из других регионов РФ трудились над сбором, сортировкой и отправкой гуманитарных грузов.

За время пребывания студенты помогли рассортировать и собрать 10 667 килограммов гуманитарных грузов. Студенты работали на всех этапах: разгружали грузовые автомобили и товарные вагоны, сортировали и упаковывали грузы для отправки бойцам специальной военной операции и жителям прифронтовых регионов.

«За полгода с момента возрождения корпуса спасателей в ДВФУ студенты из этого объединения успели сделать очень многое и стали важной частью студенческого патриотического сообщества нашего университета. Они настойчиво совершенствуют свои знания и умения, обучаясь у спасателей-профессионалов, выезжают на новые территории страны и помогают в сборе полезных грузов. В дальнейшем мы ждем все больше и больше новых свершений от ребят», — отметила заместитель проректора по молодежной политике Екатерина Красикова.

Отметим, Дальневосточный федеральный университет ведет сбор полезных грузов для отправки в зону Специальной военной операции. Кроме этого, сейчас формируется сообщество сотрудников и студентов, готовых при поддержке университета выезжать в качестве волонтеров с гуманитарными миссиями в прифронтовые регионы. Все желающие могут заполнить анкету по ссылке.

Напомним, отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей было воссоздано в Дальневосточном федеральном университете зимой 2024 года. Добровольцы изучают правила оказания первой помощи, проходят курсы по высотной подготовке и пожарно-спасательному делу.

В общей сложности в Дальневосточном федеральном университете ведут деятельность 12 студенческих объединений патриотической направленности. Студенты ДВФУ оказывают волонтерскую поддержку семьям участников специальной военной операции, вместе с сотрудниками университета ведут сбор полезного груза, который передается в зону проведения СВО. За 2023 год более 10 тысяч студентов вуза стали участникам патриотических лекций и открытых диалогов с участниками спецоперации.

#Новости#Общество#Владивосток#Студенты#Спасатели#ДВФУ#Волонтеры#Патриотизм#Гуманитарная помощь#Приморский край#Первая помощь
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