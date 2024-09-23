Студенты ДВФУ помогли собрать 10 тонн гуманитарных грузов в прифронтовые регионы

Posted 23 сентября, 08:30
Published 23 сентября, 08:30
Modified 23 сентября, 08:32
Updated 23 сентября, 08:32
За время пребывания студенты помогли рассортировать и собрать 10 667 килограммов гуманитарных грузов. Студенты работали на всех этапах: разгружали грузовые автомобили и товарные вагоны, сортировали и упаковывали грузы для отправки бойцам специальной военной операции и жителям прифронтовых регионов.
«За полгода с момента возрождения корпуса спасателей в ДВФУ студенты из этого объединения успели сделать очень многое и стали важной частью студенческого патриотического сообщества нашего университета. Они настойчиво совершенствуют свои знания и умения, обучаясь у спасателей-профессионалов, выезжают на новые территории страны и помогают в сборе полезных грузов. В дальнейшем мы ждем все больше и больше новых свершений от ребят», — отметила заместитель проректора по молодежной политике Екатерина Красикова.
Отметим, Дальневосточный федеральный университет ведет сбор полезных грузов для отправки в зону Специальной военной операции. Кроме этого, сейчас формируется сообщество сотрудников и студентов, готовых при поддержке университета выезжать в качестве волонтеров с гуманитарными миссиями в прифронтовые регионы. Все желающие могут заполнить анкету по ссылке.
Напомним, отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей было воссоздано в Дальневосточном федеральном университете зимой 2024 года. Добровольцы изучают правила оказания первой помощи, проходят курсы по высотной подготовке и пожарно-спасательному делу.
В общей сложности в Дальневосточном федеральном университете ведут деятельность 12 студенческих объединений патриотической направленности. Студенты ДВФУ оказывают волонтерскую поддержку семьям участников специальной военной операции, вместе с сотрудниками университета ведут сбор полезного груза, который передается в зону проведения СВО. За 2023 год более 10 тысяч студентов вуза стали участникам патриотических лекций и открытых диалогов с участниками спецоперации.