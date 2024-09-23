Студенты ДВФУ помогли собрать 10 тонн гуманитарных грузов в прифронтовые регионы

Отметим, Дальневосточный федеральный университет ведет сбор полезных грузов для отправки в зону Специальной военной операции. Кроме этого, сейчас формируется сообщество сотрудников и студентов, готовых при поддержке университета выезжать в качестве волонтеров с гуманитарными миссиями в прифронтовые регионы. Все желающие могут заполнить анкету по ссылке.