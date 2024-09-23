Вошел в дом и убил семью: подробности нападения медведя в Приморье

Сотрудники СКР Приморья сообщили, что животное напало на отца 1937 года рождения и сына 1968 года рождения на даче в Пожарском районе. Следователи предварительно установили, что зверь вошел в домик и напал на хозяев жилища. Оба мужчины скончались на месте от полученных травм.