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Posted 23 сентября, 04:34

Published 23 сентября, 04:34

Modified 23 сентября, 04:36

Updated 23 сентября, 04:36

Выяснены детали резонансного нападения медведя на жителей Приморского края

Вошел в дом и убил семью: подробности нападения медведя в Приморье

23 сентября 2024, 04:34
Фото: sledcom25

Выяснены детали резонансного нападения медведя на жителей Приморского края

Сюжет
Травмы
Чудовищное происшествие случилось в Пожарском районе, — дикий зверь растерзал мужчин и собаку. Следователи дали официальный комментарий о страшном инциденте.

Новость о растерзанных медведем приморцах в Лучегорске шокировала регион. Краевой следственный комитет поделился подробностями жуткого инцидента.

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Сотрудники СКР Приморья сообщили, что животное напало на отца 1937 года рождения и сына 1968 года рождения на даче в Пожарском районе. Следователи предварительно установили, что зверь вошел в домик и напал на хозяев жилища. Оба мужчины скончались на месте от полученных травм.

«Следователи СКР провели осмотр, опрошены очевидцы, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в telegram-канале ведомства.

Приморцы ошарашены вестью о зверском убийстве земляков.

«Как же жалко мужчин и собаку»;
«Видела фото без цензуры, до сих пор плохо»;
«Не у всех психика выдержит такое без блюра смотреть»;
«Какой кошмар. Соболезнования близким. Вот так, в одночасье практически семьи не стало».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что видео с медведем устроило переполох в новых медиа. Многие жители региона думали, что кадры сделаны в приморском селе, но все оказалось не так просто.

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