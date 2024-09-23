Вошел в дом и убил семью: подробности нападения медведя в Приморье

Posted 23 сентября, 04:34
Published 23 сентября, 04:34
Modified 23 сентября, 04:36
Updated 23 сентября, 04:36
Новость о растерзанных медведем приморцах в Лучегорске шокировала регион. Краевой следственный комитет поделился подробностями жуткого инцидента.
Сотрудники СКР Приморья сообщили, что животное напало на отца 1937 года рождения и сына 1968 года рождения на даче в Пожарском районе. Следователи предварительно установили, что зверь вошел в домик и напал на хозяев жилища. Оба мужчины скончались на месте от полученных травм.
«Следователи СКР провели осмотр, опрошены очевидцы, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в telegram-канале ведомства.
Приморцы ошарашены вестью о зверском убийстве земляков.
«Как же жалко мужчин и собаку»;
«Видела фото без цензуры, до сих пор плохо»;
«Не у всех психика выдержит такое без блюра смотреть»;
«Какой кошмар. Соболезнования близким. Вот так, в одночасье практически семьи не стало».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что видео с медведем устроило переполох в новых медиа. Многие жители региона думали, что кадры сделаны в приморском селе, но все оказалось не так просто.