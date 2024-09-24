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Posted 24 сентября, 07:57

Published 24 сентября, 07:57

Modified 24 сентября, 07:59

Updated 24 сентября, 07:59

Находка тоже в деле: грибной сезон в самом разгаре в Приморье

Находка тоже в деле: грибной сезон в самом разгаре в Приморье

24 сентября 2024, 07:57
Фото: 1MI
Сюжет
Лес
Если летом грибники редко делились успехами в «тихой охоте», то осенью начался настоящий ажиотаж среди жителей Приморского края. Подписчики новых медиа начали все чаще и чаще выкладывать снимки грибов, которые они успели собрать до наступления холодов.

В Приморском крае, перед наступлением холодов, активизировались любители «тихой охоты». Грибники делятся урожайностью местных лесов, публикуя снимки в социальных сетях.

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Важно отметить, что приморцы радуются успехам земляков в этом нелегком деле, да и не прочь поведать о своих вылазках в лес.

«Находка тоже. Собираем маслята и подберезовики»;
«После дождей надо тоже сходить за грибами»;
«Поделитесь козырными местами»;
«А мы за папоротником пойдем».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители региона собрали редкие краснокнижные грибы.

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