Находка тоже в деле: грибной сезон в самом разгаре в Приморье

Posted 24 сентября, 07:57
Published 24 сентября, 07:57
Modified 24 сентября, 07:59
Updated 24 сентября, 07:59
В Приморском крае, перед наступлением холодов, активизировались любители «тихой охоты». Грибники делятся урожайностью местных лесов, публикуя снимки в социальных сетях.
Важно отметить, что приморцы радуются успехам земляков в этом нелегком деле, да и не прочь поведать о своих вылазках в лес.
«Находка тоже. Собираем маслята и подберезовики»;
«После дождей надо тоже сходить за грибами»;
«Поделитесь козырными местами»;
«А мы за папоротником пойдем».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители региона собрали редкие краснокнижные грибы.