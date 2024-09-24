Находка тоже в деле: грибной сезон в самом разгаре в Приморье

Сюжет Лес

Если летом грибники редко делились успехами в «тихой охоте», то осенью начался настоящий ажиотаж среди жителей Приморского края. Подписчики новых медиа начали все чаще и чаще выкладывать снимки грибов, которые они успели собрать до наступления холодов.