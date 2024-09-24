Нешуточный ажиотаж: на свиней у мусорки отреагировала даже администрация Владивостока

Posted 24 сентября, 07:09
Published 24 сентября, 07:09
Modified 24 сентября, 07:11
Updated 24 сентября, 07:11
Свиньи лакомились отходами прямо на площадке для вывоза ТБО в дальневосточной столице. Удивительный инцидент конечно же попал на камеру и разлетелся в новых медиа.
У многих приморцев пятачки вызвали смех и умиление, но некоторые комментаторы возмущены кадрами с животными.
«Это самовыгул какой-то»;
«Лично мне страшно было бы увидеть такое чудо на мусорке».
Более того, координационный орган администрации муниципалитета тоже отреагировал на видео, но из-за других обстоятельств. Представителей власти смутило состояние контейнеров.
«Добрый день! В настоящий момент мусор с контейнерной площадки вывезен. Специалисты административно-территориального управления Первомайского района в ближайшее время проведут проверку для определения собственника животных», — отметили МЦУ Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что губернатор Приморья Олег Кожемяко озвучил главные изменения, которые произойдут в системе обращения с твердыми бытовыми отходами.