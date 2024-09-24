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Posted 24 сентября, 07:09

Published 24 сентября, 07:09

Modified 24 сентября, 07:11

Updated 24 сентября, 07:11

Нешуточный ажиотаж: на свиней у мусорки отреагировала даже администрация Владивостока

Нешуточный ажиотаж: на свиней у мусорки отреагировала даже администрация Владивостока

24 сентября 2024, 07:09
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Животные
Жители Владивостока никак не ожидали увидеть свиней на мусорной площадке. Вокруг животных собралась толпа. В новых медиа пятачки тоже устроили переполох.

Свиньи лакомились отходами прямо на площадке для вывоза ТБО в дальневосточной столице. Удивительный инцидент конечно же попал на камеру и разлетелся в новых медиа.

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У многих приморцев пятачки вызвали смех и умиление, но некоторые комментаторы возмущены кадрами с животными.

«Это самовыгул какой-то»;
«Лично мне страшно было бы увидеть такое чудо на мусорке».

Более того, координационный орган администрации муниципалитета тоже отреагировал на видео, но из-за других обстоятельств. Представителей власти смутило состояние контейнеров.

«Добрый день! В настоящий момент мусор с контейнерной площадки вывезен. Специалисты административно-территориального управления Первомайского района в ближайшее время проведут проверку для определения собственника животных», — отметили МЦУ Владивостока.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что губернатор Приморья Олег Кожемяко озвучил главные изменения, которые произойдут в системе обращения с твердыми бытовыми отходами.

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