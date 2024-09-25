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Posted 25 сентября, 03:35

Published 25 сентября, 03:35

Modified 25 сентября, 03:37

Updated 25 сентября, 03:37

Легендарный Фуникулер в Приморье пользуется спросом у иностранцев круглый год

Ажиотаж, очереди и селфи: туристы заполонили именитую локацию Владивостока — видео

25 сентября 2024, 03:35
Фото: vostokmedia.com

Легендарный Фуникулер в Приморье пользуется спросом у иностранцев круглый год

Сюжет
Туризм
На верхней станции Фуникулера вновь столпотворение, — путешественники заполонили помещение, чтобы прокатиться в знаменитом вагончике. К слову, некоторые горожане не в восторге от сложившейся ситуации.

Если пляжный сезон рано или поздно заканчивается в Приморье, то интерес к достопримечательностям дальневосточной столицы не угасает у туристов даже в холодное время года.

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Например, легендарный Фуникулер пользуется спросом не только среди спешащих горожан, но и у путешественников из других стран. Вероятно, ни один турмаршрут не обходится без именитой локации.

К слову, порой владивостокцам приходится простаивать в ожиданиях, чтобы доехать до назначенной точки. Ведь иногда собирается большая очередь из тех, кто желает сесть в горный трамвайчик.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что иностранцы периодически заполоняют именитые вагончики, чтобы прокатиться и сделать селфи на фоне визитной карточки столицы Приморья.

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