Ажиотаж, очереди и селфи: туристы заполонили именитую локацию Владивостока — видео

Posted 25 сентября, 03:35
Published 25 сентября, 03:35
Modified 25 сентября, 03:37
Updated 25 сентября, 03:37
Если пляжный сезон рано или поздно заканчивается в Приморье, то интерес к достопримечательностям дальневосточной столицы не угасает у туристов даже в холодное время года.
Например, легендарный Фуникулер пользуется спросом не только среди спешащих горожан, но и у путешественников из других стран. Вероятно, ни один турмаршрут не обходится без именитой локации.
К слову, порой владивостокцам приходится простаивать в ожиданиях, чтобы доехать до назначенной точки. Ведь иногда собирается большая очередь из тех, кто желает сесть в горный трамвайчик.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что иностранцы периодически заполоняют именитые вагончики, чтобы прокатиться и сделать селфи на фоне визитной карточки столицы Приморья.