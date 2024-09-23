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Posted 23 сентября, 03:34

Published 23 сентября, 03:34

Modified 23 сентября, 03:36

Updated 23 сентября, 03:36

Самый известный пляж Приморья резко опустел, несмотря на теплую морскую воду

«Туда снова рванут туристы?»: популярнейший пляж с теплым морем опустел в Приморье

23 сентября 2024, 03:34
Фото: vostokmedia.com

Самый известный пляж Приморья резко опустел, несмотря на теплую морскую воду

Сюжет
Погода
Отдыхающие поделились необычайными снимками пустующего ливадийского берега. Жители Приморского края поведали, что южные пляжи по сей день славятся теплой водой. Получается, новая волна туристов не за горами?

В Приморском крае продолжается, пусть и не так активно, пляжный сезон. Отдыхающие наслаждаются чарующими видами моря в Ливадии и Триозерье. Многие комментаторы отмечают, что море балует туристов комфортной для купания температурой.

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Получается, именитый южный берег может вновь подвергнуться ажиотажу со стороны путешественников. Ведь впереди еще два дня, которые обещают стать теплыми в регионе.

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К слову, жители Находки поделились, что местные пляжи действительно радуют отдыхающих.

«На пляже Антарес невероятно комфортно, ноги помочили вода чистейшая и на удивление теплая», — отметила девушка.

Также подписчики социальных сетей поделились атмосферой в Славянке. Судя по фото, там атмосфера тоже располагает к отдыху.

Фото: Погода 25 регион

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, почему купаться на пляжах Приморского края стало опасно.

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