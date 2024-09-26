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Posted 26 сентября, 03:03

Published 26 сентября, 03:03

Modified 26 сентября, 03:05

Updated 26 сентября, 03:05

Погоню за диким зверем обсуждают жители Приморья

Погоню за диким зверем обсуждают жители Приморья

26 сентября 2024, 03:03
Фото: 1MI
Сюжет
Дикие животные
Дикое животное заметили на улице в одном из поселков Приморья. Местные сразу устроили погоню. Зверя это только напугало, а людей раздосадовало.

Дикого зверя встретили на улице поселка в Приморском крае. Животное неслось, сломя голову. За ним на машине ехал один из местных жителей: получилась натуральная погоня. Видео с места очевидцы поделились в сети. Жители Приморья обсуждают ролик в новых медиа. Удивительно, что далеко не все согласны с тем, что его герой поступил правильно.

Дикое животное попало на видео в Приморском крае — местные отправились в погоню
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В сети под видео собралось множество комментариев от жителей Приморья:

«Нельзя было не ехать за ней? У животного стресс»;
«Весь народ перепугала, наверное, сразу же не поймешь, что она сама боится, так несётся, страшно»;
«Хорошо, хоть собак нет»;
«Удивило, в поселках давно их не видели»;
«Вот это погоня, бедная зверюга».

Ранее «Восток-Медиа» писало о неотложных делах диких зверей в Приморье.

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