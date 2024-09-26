Погоню за диким зверем обсуждают жители Приморья

Posted 26 сентября, 03:03
Published 26 сентября, 03:03
Modified 26 сентября, 03:05
Updated 26 сентября, 03:05
Дикого зверя встретили на улице поселка в Приморском крае. Животное неслось, сломя голову. За ним на машине ехал один из местных жителей: получилась натуральная погоня. Видео с места очевидцы поделились в сети. Жители Приморья обсуждают ролик в новых медиа. Удивительно, что далеко не все согласны с тем, что его герой поступил правильно.
В сети под видео собралось множество комментариев от жителей Приморья:
«Нельзя было не ехать за ней? У животного стресс»;
«Весь народ перепугала, наверное, сразу же не поймешь, что она сама боится, так несётся, страшно»;
«Хорошо, хоть собак нет»;
«Удивило, в поселках давно их не видели»;
«Вот это погоня, бедная зверюга».
Ранее «Восток-Медиа» писало о неотложных делах диких зверей в Приморье.