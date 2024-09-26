Погоню за диким зверем обсуждают жители Приморья

Дикого зверя встретили на улице поселка в Приморском крае. Животное неслось, сломя голову. За ним на машине ехал один из местных жителей: получилась натуральная погоня. Видео с места очевидцы поделились в сети. Жители Приморья обсуждают ролик в новых медиа. Удивительно, что далеко не все согласны с тем, что его герой поступил правильно.