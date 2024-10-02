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Posted 2 октября, 00:17

Published 2 октября, 00:17

Modified 2 октября, 01:12

Updated 2 октября, 01:12

Включите радио и прослушайте сообщение: сирены взвоют по всему Приморью — почему?

Включите радио и прослушайте сообщение: сирены взвоют по всему Приморью — почему?

2 октября 2024, 00:17
Фото: 1MI
Сюжет
Телевидение
Весь Приморский край услышит звук сирен и громкоговорителей. Более того, важное сообщение может «перебить» вещание всех тв-каналов и радиоволн на одну минуту.

Сегодня, 2 октября, в 10:40 подадут сигнал гражданской обороны «Внимание всем!», — эфир радио- и телеканалов может быть замещен. Также в каждом муниципалитете прозвучат сирены и громкоговорители.

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Однако спасатели заявили, что поводов для беспокойства нет. Мероприятие проведут для проверки устройств оповещения. С подробной информацией о сигнале гражданской обороны можно будет ознакомиться в мобильном приложении МЧС России.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что спасатели оперативно потушили плавсредство в Приморском крае.

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