Включите радио и прослушайте сообщение: сирены взвоют по всему Приморью — почему?

Posted 2 октября, 00:17
Published 2 октября, 00:17
Modified 2 октября, 01:12
Updated 2 октября, 01:12
Сегодня, 2 октября, в 10:40 подадут сигнал гражданской обороны «Внимание всем!», — эфир радио- и телеканалов может быть замещен. Также в каждом муниципалитете прозвучат сирены и громкоговорители.
Однако спасатели заявили, что поводов для беспокойства нет. Мероприятие проведут для проверки устройств оповещения. С подробной информацией о сигнале гражданской обороны можно будет ознакомиться в мобильном приложении МЧС России.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что спасатели оперативно потушили плавсредство в Приморском крае.
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