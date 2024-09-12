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Posted 12 сентября, 02:19

Published 12 сентября, 02:19

Modified 12 сентября, 02:21

Updated 12 сентября, 02:21

30°С жары на юго-востоке и 4°С бодрости на севере зафиксировали в Приморье

Пляжный отдых продолжается на юге Приморья, пока на севере готовятся к заморозкам

12 сентября 2024, 02:19
Фото: vostokmedia.com

30°С жары на юго-востоке и 4°С бодрости на севере зафиксировали в Приморье

Сюжет
Погода
В Приморском крае отмечен удивительный контраст. Пока в Партизанском районе путешественники нежатся на пляже под припекающим солнцем, жители Тернейского района, вероятно, начали топить печи.

В Тернейском районе в селе Агзу уличные градусники показали четыре градуса тепла. Такое похолодание удивило приморцев, особенно на контрасте с 30-градусной жарой в Партизанском районе.

Так и до заморозков недалеко: в Приморье утро началось с 4°С — фото
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Отдыхающие в бухте Триозерье поделились атмосферой на пляже. Термометр показал 30,3 °С, а море — просто сказка. Кристально чистая вода и песчаное дно не могут не радовать. Более того, купаться в теплом море в середине сентября тоже, судя по обстановке в крае, роскошь.

Фото: Погода 25 регион

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сибирский антициклон принесет резкие похолодания в Приморье.

Утепляемся, товарищи: сибирские холода ударят по Приморью
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