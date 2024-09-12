Пляжный отдых продолжается на юге Приморья, пока на севере готовятся к заморозкам

Posted 12 сентября, 02:19
Published 12 сентября, 02:19
Modified 12 сентября, 02:21
Updated 12 сентября, 02:21
В Тернейском районе в селе Агзу уличные градусники показали четыре градуса тепла. Такое похолодание удивило приморцев, особенно на контрасте с 30-градусной жарой в Партизанском районе.
Отдыхающие в бухте Триозерье поделились атмосферой на пляже. Термометр показал 30,3 °С, а море — просто сказка. Кристально чистая вода и песчаное дно не могут не радовать. Более того, купаться в теплом море в середине сентября тоже, судя по обстановке в крае, роскошь.