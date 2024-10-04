Продлится минимум 3 дня: сильная магнитная буря нанесет удар по жителям Приморья

Posted 4 октября, 00:11
Published 4 октября, 00:11
Modified 4 октября, 00:16
Updated 4 октября, 00:16
Портал «Маглипогода» сообщал, что на солнце произошли экстремальные вспышки, которые могут принести мощное возмущение геомагнитного поля. Оказалось, опасения были не зря.
Более того, недавно вновь зафиксировали выброс плазмы (класс вспышки — X9.05), отметил основатель сайта Руслан Юрковский.
«Вспышка класса М в 10 раз, а класса С в 100 раз слабее, чем вспышка класса Х», — подчеркнул народный синоптик.
К слову, сильная магнитная буря действительно обрушится на планету, судя по данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.
Уже после обеда начнется возмущение геомагнитного поля, которое наберет обороты ближе к полуночи. Страдания метеочувствительных приморцев будут длиться, как минимум, три дня.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что специалисты прогнозировали магнитную бурю накануне. Но, вероятно, после очередной вспышки ситуация изменилась в худшую сторону.
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