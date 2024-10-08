Больше 20 градусов по Цельсию: необычайно теплая погода вернется в Приморье — когда?

Posted 8 октября, 01:04
Published 8 октября, 01:04
Modified 8 октября, 01:10
Updated 8 октября, 01:10
В регионе выдалось весьма бодрящее утро, судя по термометрам в дальневосточной столице. Если во Владивостоке температура воздуха упала до двух градусов, то в некоторых районах наступила морозная осень, — уличные градусники показали минус шесть градусов по Цельсию. Тем не менее, днем в крае станет теплее на 3 — 6 градусов, сообщает «Примгидромет».
Завтра, 9 октября, столбики термометров вновь поползут вверх, — +15 — +21 °C. Осадки маловероятны, будет дуть слабый ветер.
Во Владивостоке сегодня воздух успеет прогреться до +14 — +17 °C. А завтра станет еще теплее на 1 — 2 градуса.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что осенняя аномалия удивила жителей Приморского края.