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Posted 8 октября, 01:04

Published 8 октября, 01:04

Modified 8 октября, 01:10

Updated 8 октября, 01:10

Высокие температуры и солнечная погода порадуют Приморский край

Больше 20 градусов по Цельсию: необычайно теплая погода вернется в Приморье — когда?

8 октября 2024, 01:04
Фото: vostokmedia.com

Высокие температуры и солнечная погода порадуют Приморский край

Сюжет
Погода
Морозная ночь, судя по прогнозам синоптиков, была временным явлением. Совсем скоро синоптическая обстановка снова порадует жителей Приморского края.

В регионе выдалось весьма бодрящее утро, судя по термометрам в дальневосточной столице. Если во Владивостоке температура воздуха упала до двух градусов, то в некоторых районах наступила морозная осень, — уличные градусники показали минус шесть градусов по Цельсию. Тем не менее, днем в крае станет теплее на 3 — 6 градусов, сообщает «Примгидромет».

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Завтра, 9 октября, столбики термометров вновь поползут вверх, — +15 — +21 °C. Осадки маловероятны, будет дуть слабый ветер.

Во Владивостоке сегодня воздух успеет прогреться до +14 — +17 °C. А завтра станет еще теплее на 1 — 2 градуса.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что осенняя аномалия удивила жителей Приморского края.

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