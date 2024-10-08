Больше 20 градусов по Цельсию: необычайно теплая погода вернется в Приморье — когда?

В регионе выдалось весьма бодрящее утро, судя по термометрам в дальневосточной столице. Если во Владивостоке температура воздуха упала до двух градусов, то в некоторых районах наступила морозная осень, — уличные градусники показали минус шесть градусов по Цельсию. Тем не менее, днем в крае станет теплее на 3 — 6 градусов, сообщает «Примгидромет».