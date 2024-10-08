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Posted 7 октября, 23:42

Published 7 октября, 23:42

Modified 7 октября, 23:44

Updated 7 октября, 23:44

Туман и низкие температуры поразили жительницу Владивостока

Удивительное утро: холода добрались до Владивостока — видео

7 октября 2024, 23:42
Фото: vostokmedia.com

Туман и низкие температуры поразили жительницу Владивостока

Сюжет
Погода
День во Владивостоке начался с неожиданно холодной ноты. Утро заставило горожан не только взбодриться, но изумиться, увидев природное явление.

Специалисты сообщали, что на регион надвигаются морозы, но некоторые жители дальневосточной столицы не ожидали, что в городе станет настолько холодно. Ведь синоптики обещали, что во Владивостоке температура воздуха упадет до пяти градусов, а по факту столбики термометров показали всего два градуса «тепла» в восемь часов утра.

Фото: vostokmedia.com

Почти морозное утро удивило еще одним явлением. Нежданно-негаданно в районе Спутника появился туман, который довольно редко окутывает пригород на данном участке. Зрелище было не только редкое, но и красивое, отметила очевидица.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что появление большого количества насекомых удивило жителей Приморского края.

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