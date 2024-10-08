Удивительное утро: холода добрались до Владивостока — видео

Специалисты сообщали, что на регион надвигаются морозы, но некоторые жители дальневосточной столицы не ожидали, что в городе станет настолько холодно. Ведь синоптики обещали, что во Владивостоке температура воздуха упадет до пяти градусов, а по факту столбики термометров показали всего два градуса «тепла» в восемь часов утра.