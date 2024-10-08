Удивительное утро: холода добрались до Владивостока — видео

Posted 7 октября, 23:42
Published 7 октября, 23:42
Modified 7 октября, 23:44
Updated 7 октября, 23:44
Специалисты сообщали, что на регион надвигаются морозы, но некоторые жители дальневосточной столицы не ожидали, что в городе станет настолько холодно. Ведь синоптики обещали, что во Владивостоке температура воздуха упадет до пяти градусов, а по факту столбики термометров показали всего два градуса «тепла» в восемь часов утра.
Почти морозное утро удивило еще одним явлением. Нежданно-негаданно в районе Спутника появился туман, который довольно редко окутывает пригород на данном участке. Зрелище было не только редкое, но и красивое, отметила очевидица.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что появление большого количества насекомых удивило жителей Приморского края.