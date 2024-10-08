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Posted 8 октября, 11:01

Published 8 октября, 11:01

Modified 8 октября, 11:01

Updated 8 октября, 11:01

Картина дня в Приморье: пожар на пляже, новый сафари-парк и дорогая рыба на берегу

Картина дня в Приморье: пожар на пляже, новый сафари-парк и дорогая рыба на берегу

8 октября 2024, 11:01
Сюжет
Пожар
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Пожар на пляже

В Триозерье в Приморском крае загорелась постройка у моря. Очевидцы сообщают, что на месте работают сотрудники МЧС.

Любимый курорт горит? Пожар на берегу моря начался в Приморском крае — видео
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Новый сафари-парк

В национальном парке «Земля леопарда» планируют открыть еще одно пространство. На реализацию масштабного проекта потратят 2 миллиарда рублей.

Новый сафари-парк за 2 000 000 000 рублей появится в Приморье
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Дорогая рыба на берегу

Бесчисленное количество рыбы зафиксировали на камеру жители Тернейского района. В обстоятельствах произошедшего разбираются профильные эксперты Приморья.

Берег усыпан дорогущей рыбой: в катастрофе разбираются специалисты Приморья — фото
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