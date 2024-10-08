Картина дня в Приморье: пожар на пляже, новый сафари-парк и дорогая рыба на берегу

Posted 8 октября, 11:01
Published 8 октября, 11:01
Modified 8 октября, 11:01
Updated 8 октября, 11:01
Пожар на пляже
В Триозерье в Приморском крае загорелась постройка у моря. Очевидцы сообщают, что на месте работают сотрудники МЧС.
Новый сафари-парк
В национальном парке «Земля леопарда» планируют открыть еще одно пространство. На реализацию масштабного проекта потратят 2 миллиарда рублей.
Дорогая рыба на берегу
Бесчисленное количество рыбы зафиксировали на камеру жители Тернейского района. В обстоятельствах произошедшего разбираются профильные эксперты Приморья.