Выяснились новые подробности жуткого ДТП в Шкотовском районе Приморья

Установлено, что рулевой УАЗ, двигаясь из Находки в Артем, не выдержал боковой интервал и столкнулся с Toyota Probox, который двигался по встречной полосе. Затем виновник ДТП врезался в Toyota Hiace. В результате аварии пострадал водитель УАЗ.