Выяснились новые подробности жуткого ДТП в Шкотовском районе Приморья

Posted 9 октября, 00:18
Published 9 октября, 00:18
Modified 9 октября, 00:20
Updated 9 октября, 00:20
В Шкотовском районе произошла массовая авария с участием микроавтобуса, УАЗ и универсала. В пресс-службе МВД рассказали подробности инцидента.
Установлено, что рулевой УАЗ, двигаясь из Находки в Артем, не выдержал боковой интервал и столкнулся с Toyota Probox, который двигался по встречной полосе. Затем виновник ДТП врезался в Toyota Hiace. В результате аварии пострадал водитель УАЗ.
«ДТП произошло в светлое время суток. Данный участок дороги очагом аварийности не является», — подчеркнули в telegram-канале полиции.
Стоит отметить, что водительский стаж виновника происшествия составляет 33 года. Мужчина один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Также у автомобилиста взяли расширенный анализ крови для проверки на наличие алкоголя.
По факту инцидента возбудили административные дела:
Приморцы высказались о произошедшем столкновении.
«Самое главное, что все живы»;
«Такие жуткие кадры, настоящее чудо, что все целы остались»;
«Как так… Съехал на встречку».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ДТП с общественным автобусом заблокировало движение на одной из улиц Владивостока.