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Posted 9 октября, 00:18

Published 9 октября, 00:18

Modified 9 октября, 00:20

Updated 9 октября, 00:20

Опубликована новая официальная информация о массовой аварии в Приморском крае

Выяснились новые подробности жуткого ДТП в Шкотовском районе Приморья

9 октября 2024, 00:18
Фото: 1MI

Опубликована новая официальная информация о массовой аварии в Приморском крае

Сюжет
Алкоголь
Резонансное ДТП случилось в Шкотовском районе. Жители Приморского края терялись в догадках, кто же виноват в страшном столкновении?

В Шкотовском районе произошла массовая авария с участием микроавтобуса, УАЗ и универсала. В пресс-службе МВД рассказали подробности инцидента.

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Установлено, что рулевой УАЗ, двигаясь из Находки в Артем, не выдержал боковой интервал и столкнулся с Toyota Probox, который двигался по встречной полосе. Затем виновник ДТП врезался в Toyota Hiace. В результате аварии пострадал водитель УАЗ.

«ДТП произошло в светлое время суток. Данный участок дороги очагом аварийности не является», — подчеркнули в telegram-канале полиции.

Стоит отметить, что водительский стаж виновника происшествия составляет 33 года. Мужчина один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Также у автомобилиста взяли расширенный анализ крови для проверки на наличие алкоголя.

По факту инцидента возбудили административные дела:

  • Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего;
  • Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги.

Приморцы высказались о произошедшем столкновении.

«Самое главное, что все живы»;
«Такие жуткие кадры, настоящее чудо, что все целы остались»;
«Как так… Съехал на встречку».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ДТП с общественным автобусом заблокировало движение на одной из улиц Владивостока.

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