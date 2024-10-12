Картина дня в Приморье: огромный змей, наглый водитель и сгоревшая машина

Posted 12 октября, 08:27
Published 12 октября, 08:27
Modified 12 октября, 08:31
Updated 12 октября, 08:31
Огромная змея появилась в городе
Во Владивостоке заметили крупного ядовитого щитомордника. Видео со змеем поделились очевидцы.
Опасная езда наглого водителя вывела из себя жителей Приморья
Автомобилист перепугал других участников движения в Приморье. Мужчина двигался по «встречке» и чудом успел избежать страшной аварии.
Микроавтобус сгорел на заправке в Приморье
Автомобиль загорелся на заправке на аэропортовской трассе.
Довольно скоро пожарные МЧС России потушили возгорание на автозаправочной станции. Там загорелся микроавтобус.