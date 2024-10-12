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Posted 12 октября, 08:27

Published 12 октября, 08:27

Modified 12 октября, 08:31

Updated 12 октября, 08:31

Картина дня в Приморье: огромный змей, наглый водитель и сгоревшая машина

Картина дня в Приморье: огромный змей, наглый водитель и сгоревшая машина

12 октября 2024, 08:27
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события субботы — в обзоре «Восток-Медиа»

Огромная змея появилась в городе

Во Владивостоке заметили крупного ядовитого щитомордника. Видео со змеем поделились очевидцы.

Огромный ядовитый змей ползал по улице во Владивостоке
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Опасная езда наглого водителя вывела из себя жителей Приморья

Автомобилист перепугал других участников движения в Приморье. Мужчина двигался по «встречке» и чудом успел избежать страшной аварии.

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Микроавтобус сгорел на заправке в Приморье

Автомобиль загорелся на заправке на аэропортовской трассе.

Довольно скоро пожарные МЧС России потушили возгорание на автозаправочной станции. Там загорелся микроавтобус.

Автомобиль загорелся на заправке в пригороде Владивостока — видео
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Горящий автомобиль потушили в Приморье
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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