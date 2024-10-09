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Posted 9 октября, 11:46

Published 9 октября, 11:46

Modified 9 октября, 11:48

Updated 9 октября, 11:48

Картина дня в Приморье: серьезная авария, груда трупов и олени «без баб»

Картина дня в Приморье: серьезная авария, груда трупов и олени «без баб»

9 октября 2024, 11:46
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события среды — в обзоре «Восток-Медиа»

Авария с туравтобусом случилась во Владивостоке

Туристический автобус попал в ДТП на Снеговой пади во Владивостоке. На месте работают пожарные и медики.

Скорая и пожарные на месте: жесткая авария во Владивостоке — фото
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Гору трупов вытащили из озера

На популярном озере опять случилась беда — сразу несколько черепашек умерли на Сафонова во Владивостоке. Шокированные дети достали из воды несколько трупов.

«Достали груду мертвых тел»: убийцы вновь орудуют на Сафонке во Владивостоке — видео
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Олени передумали размножаться

Популяция диких животных невозможна без особей женского пола, но в обыденной жизни не обойтись без отдыха в чисто мужском коллективе. Парнокопытные из Приморья продемонстрировали досуг без дам.

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