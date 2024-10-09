Картина дня в Приморье: серьезная авария, груда трупов и олени «без баб»

Posted 9 октября, 11:46
Published 9 октября, 11:46
Modified 9 октября, 11:48
Updated 9 октября, 11:48
Авария с туравтобусом случилась во Владивостоке
Туристический автобус попал в ДТП на Снеговой пади во Владивостоке. На месте работают пожарные и медики.
Гору трупов вытащили из озера
На популярном озере опять случилась беда — сразу несколько черепашек умерли на Сафонова во Владивостоке. Шокированные дети достали из воды несколько трупов.
Олени передумали размножаться
Популяция диких животных невозможна без особей женского пола, но в обыденной жизни не обойтись без отдыха в чисто мужском коллективе. Парнокопытные из Приморья продемонстрировали досуг без дам.