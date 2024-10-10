Картина дня в Приморье: поиски тигра, суперяхта, чудесное спасение и 50 нарушений

Posted 10 октября, 11:22
Published 10 октября, 11:22
Modified 10 октября, 11:24
Updated 10 октября, 11:24
Тигр забрел в один из городов в Приморье — так ли это?
Следы огромных лап в черте города увидели жители Приморья. Действительно ли туда забрел тигр? Разбирались специалисты охотнадзора и центра «Амурский тигр».
Суперяхту заметили в акватории Владивостока
Огромная яхта олигарха вошла в акваторию Владивостока. Ее стоимость оценивают в 300 000 000 долларов.
Дальнобойщика из Приморья спасли в Китае
Водителя из Приморья нашли в тяжелом состоянии в машине. Его спасли сотрудники пункта пропуска Суйфэньхэ в Китае. Выяснилось, что у мужчины случился инсульт.
50 нарушений «Акватории»
Прокуратура через суд требует исправить нарушения в водном комплексе «Акватория» во Владивостоке. Пока руководство их не исправит, комплекс требуют временно закрыть.