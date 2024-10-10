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Posted 10 октября, 11:22

Published 10 октября, 11:22

Modified 10 октября, 11:24

Updated 10 октября, 11:24

Картина дня в Приморье: поиски тигра, суперяхта, чудесное спасение и 50 нарушений

Картина дня в Приморье: поиски тигра, суперяхта, чудесное спасение и 50 нарушений

10 октября 2024, 11:22
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события четверга — в обзоре «Восток-Медиа»

Тигр забрел в один из городов в Приморье — так ли это?

Следы огромных лап в черте города увидели жители Приморья. Действительно ли туда забрел тигр? Разбирались специалисты охотнадзора и центра «Амурский тигр».

Тигр забрел в город в Приморье — правда ли это? — фото
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Заходил ли тигр в города в Приморском крае? — комментарий специалистов
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Суперяхту заметили в акватории Владивостока

Огромная яхта олигарха вошла в акваторию Владивостока. Ее стоимость оценивают в 300 000 000 долларов.

Знаменитая суперъяхта олигарха вновь замечена в акватории Владивостока — фото
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Дальнобойщика из Приморья спасли в Китае

Водителя из Приморья нашли в тяжелом состоянии в машине. Его спасли сотрудники пункта пропуска Суйфэньхэ в Китае. Выяснилось, что у мужчины случился инсульт.

8 часов в ожидании смерти: дальнобойщик из Приморья чудом выжил на границе Китая
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50 нарушений «Акватории»

Прокуратура через суд требует исправить нарушения в водном комплексе «Акватория» во Владивостоке. Пока руководство их не исправит, комплекс требуют временно закрыть.

Прокуратура нашла 50 нарушений в «Акватории» Позднякова во Владивостоке
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