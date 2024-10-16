Более 30 домов без отопления: последствия пожара в котельной Приморского края

Posted 16 октября, 03:15
Published 16 октября, 03:15
Modified 16 октября, 03:17
Updated 16 октября, 03:17
Вчера, 15 октября, в Лазовском районе стартовал отопительный сезон. Однако более 30 многоквартирных домов и три социальных объекта остались без теплоснабжения, сообщает прокуратура.
В Преображении функционирует пять котельных. Стоит отметить, что минувшей ночью на одной из них случился пожар.
«Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего, по результатам которой даст принципиальную оценку соблюдению Правил эксплуатации оборудования и пожарной безопасности на объекте», — отметили в ведомстве.
Сейчас аварийная бригада восстанавливает подачу коммунальной услуги. Прокуратура намерена привлечь к ответственности тех, кто может быть причастен к инциденту, который привел перебоям в организации теплоснабжения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае сгорел дом вместе с его хозяином.