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Posted 16 октября, 03:15

Published 16 октября, 03:15

Modified 16 октября, 03:17

Updated 16 октября, 03:17

В результате пожара в котельной более 30 домов остались без тепла в Приморье

Более 30 домов без отопления: последствия пожара в котельной Приморского края

16 октября 2024, 03:15
Фото: prosecutor_pk

В результате пожара в котельной более 30 домов остались без тепла в Приморье

Сюжет
Пожар
В Лазовском районе произошел пожар на одной из муниципальных котельных. Серьезный инцидент не обошелся без последствий.

Вчера, 15 октября, в Лазовском районе стартовал отопительный сезон. Однако более 30 многоквартирных домов и три социальных объекта остались без теплоснабжения, сообщает прокуратура.

В Преображении функционирует пять котельных. Стоит отметить, что минувшей ночью на одной из них случился пожар.

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«Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего, по результатам которой даст принципиальную оценку соблюдению Правил эксплуатации оборудования и пожарной безопасности на объекте», — отметили в ведомстве.

Сейчас аварийная бригада восстанавливает подачу коммунальной услуги. Прокуратура намерена привлечь к ответственности тех, кто может быть причастен к инциденту, который привел перебоям в организации теплоснабжения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае сгорел дом вместе с его хозяином.

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#Новости#Пожар#Владивосток#Прокуратура#Отопительный сезон#Пожарная безопасность#Коммунальные услуги#Приморский край#Лазовский район#Происшествия#Котельные#Аварийная бригада
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