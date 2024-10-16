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Posted 16 октября, 03:12

Published 16 октября, 03:12

Modified 16 октября, 03:14

Updated 16 октября, 03:14

Обитатели озера начали массово гибнуть во Владивостоке

Это что, массовый мор? Несколько трупов нашли на берегу озера во Владивостоке — видео

16 октября 2024, 03:12
Фото: Изображение Midjourney

Обитатели озера начали массово гибнуть во Владивостоке

Сюжет
Животные
Черепахи массово гибнут во Владивостоке из-за ловушек, а также из-за пленки на поверхности воды. Очевидцы поделились пугающими кадрами: весь берег в черепашьих трупах.

Жители Сафонова во Владивостоке снова переживают о состоянии озера и живущих в нем черепашек. Недавно там нашли рыбацкую ловушку с погибшими черепахами, в этот раз — несколько трупов на берегу.

Очевидцы предполагают, что черепашки могли погибнуть из-за плёнки на поверхности воды. По их словам, озеро стало загрязняться. Откуда могла появиться плёнка, и что попадает в озеро, местные жители не знают.

Видео: Svodka25.

На берегу нашли трупы как минимум трех черепашек.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как морские существа массово выбросились на берег в окрестностях Владивостока.

Весь берег в трупах: морские существа массово выбросились на берег в Приморье — видео
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