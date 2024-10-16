Это что, массовый мор? Несколько трупов нашли на берегу озера во Владивостоке — видео

Posted 16 октября, 03:12
Published 16 октября, 03:12
Modified 16 октября, 03:14
Updated 16 октября, 03:14
Жители Сафонова во Владивостоке снова переживают о состоянии озера и живущих в нем черепашек. Недавно там нашли рыбацкую ловушку с погибшими черепахами, в этот раз — несколько трупов на берегу.
Очевидцы предполагают, что черепашки могли погибнуть из-за плёнки на поверхности воды. По их словам, озеро стало загрязняться. Откуда могла появиться плёнка, и что попадает в озеро, местные жители не знают.
На берегу нашли трупы как минимум трех черепашек.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как морские существа массово выбросились на берег в окрестностях Владивостока.