Немалые убытки: «Акватория» возвращает деньги клиентам за сертификаты

В целом же с именем Бориса Позднякова связана целая череда мошенничеств и скандалов. Он известен мошенничеством с ГСК в сообщничестве с Натальей Соколовой и Алексеем Ляйфером, строительством высоток в чистом поле и в перегруженных районах, а также махинациями с землей. В 2023 году суд постановил заочно заключить Позднякова под стражу по делу о мошенничестве с землей. Кроме того, совладелец «Эскадра Менеджмент» Евгений Павликов был арестован по делу о мошенничестве с землей, причинив ущерб городу на сумму 11,5 млн рублей.