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Posted 18 октября, 03:14

Published 18 октября, 03:14

Modified 18 октября, 03:16

Updated 18 октября, 03:16

Комплекс «Акватория» по заявкам клиентов возвратит деньги за годовые сертификаты

Немалые убытки: «Акватория» возвращает деньги клиентам за сертификаты

18 октября 2024, 03:14
Фото: prosecutor_pk

Комплекс «Акватория» по заявкам клиентов возвратит деньги за годовые сертификаты

Сюжет
Суд
Комплекс «Акватория» по заявкам клиентов возвращает деньги за подарочные сертификаты сроком действия один год.

Комплекс «Акватория», закрытый по решению суда, возвращает деньги клиентам за подарочные сертификаты различного номинала, срок действия которых — год. «Лакшери-баня», по нашему мнению, испытывает большие трудности, и даже, возможно, «медленно опускается на дно».

Напомним, «Акваторию» закрыли и опечатали судебные приставы — по решению суда. Во ходе проверки, которая проходила в здании после печально известного летнего инцидента с обрушением потолка, вскрылось множество проблем в «любимой игрушке» сбежавшего из России «бизнесмена» Бориса Позднякова. В частности, речь в данном случае идёт о многочисленных нарушениях правил противопожарной безопасности.

В настоящее время здание на улице Светланской запечатано до вынесения решения по основным требованиям иска об устранении нарушений правил пожарной безопасности. Таковых, кстати, обнаружилось более полусотни: неисправные системы оповещения, пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, а также несоблюдение проектных решений по эвакуационным путям.

Разумеется, клиенты, которые намеревались в течение года воспользоваться услугами СПА-комплекса, остались, что называется, с носом. Теперь им возвращают деньги.

Фото: vostokmedia.com

История возможного заката «Акватории» началась 1 августа нынешнего года, когда в пафосном водном комплексе обрушился потолок над одним из бассейнов. Пострадали 9 человек, один из которых проходил лечение в больнице.

Был задержан главный инженер комплекса.

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Руководство «Акватории» в официальном заявлении от 1 августа сохраняло олимпийское спокойствие и, по нашему мнению, делало вид, что ничего «такого страшного» не произошло.

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Однако контролирующие органы взялись за комплекс всерьёз. И стало ясно, что сама собой проблема не рассосётся. Возврат денег клиентам — по нашему мнению — вполне может стать очередным шагом на пути к «краху» комплекса.

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Несмотря на то, что Поздняков формально не является владельцем «Акватории», он имеет тесные связи с этой компанией. ООО «Акватория», управляющее банным комплексом, с момента создания и до 2023 года возглавлял Евгений Павликов — бизнесмен, являющийся «партнером» Позднякова по ряду компаний, а с 2023 года и до недавнего времени ООО «Акватория» управлялась ООО «Эскадра Менеджмент», которой владеют Поздняков и Павликов. По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Акватория» понесло огромные убытки в 2022 и 2023 годах, несмотря на многомиллионный оборот, что вызывает большие вопросы.

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В целом же с именем Бориса Позднякова связана целая череда мошенничеств и скандалов. Он известен мошенничеством с ГСК в сообщничестве с Натальей Соколовой и Алексеем Ляйфером, строительством высоток в чистом поле и в перегруженных районах, а также махинациями с землей. В 2023 году суд постановил заочно заключить Позднякова под стражу по делу о мошенничестве с землей. Кроме того, совладелец «Эскадра Менеджмент» Евгений Павликов был арестован по делу о мошенничестве с землей, причинив ущерб городу на сумму 11,5 млн рублей.

Вероятно, законы кармы таки действуют. И «баня-конфетка», любимая игрушка Позднякова, со временем — как карета Золушки — может превратиться в тыкву. Времени до полуночи осталось не так много.

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