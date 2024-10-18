Немалые убытки: «Акватория» возвращает деньги клиентам за сертификаты

Posted 18 октября, 03:14
Published 18 октября, 03:14
Modified 18 октября, 03:16
Updated 18 октября, 03:16
Комплекс «Акватория», закрытый по решению суда, возвращает деньги клиентам за подарочные сертификаты различного номинала, срок действия которых — год. «Лакшери-баня», по нашему мнению, испытывает большие трудности, и даже, возможно, «медленно опускается на дно».
Напомним, «Акваторию» закрыли и опечатали судебные приставы — по решению суда. Во ходе проверки, которая проходила в здании после печально известного летнего инцидента с обрушением потолка, вскрылось множество проблем в «любимой игрушке» сбежавшего из России «бизнесмена» Бориса Позднякова. В частности, речь в данном случае идёт о многочисленных нарушениях правил противопожарной безопасности.
В настоящее время здание на улице Светланской запечатано до вынесения решения по основным требованиям иска об устранении нарушений правил пожарной безопасности. Таковых, кстати, обнаружилось более полусотни: неисправные системы оповещения, пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, а также несоблюдение проектных решений по эвакуационным путям.
Разумеется, клиенты, которые намеревались в течение года воспользоваться услугами СПА-комплекса, остались, что называется, с носом. Теперь им возвращают деньги.
История возможного заката «Акватории» началась 1 августа нынешнего года, когда в пафосном водном комплексе обрушился потолок над одним из бассейнов. Пострадали 9 человек, один из которых проходил лечение в больнице.
Был задержан главный инженер комплекса.
Руководство «Акватории» в официальном заявлении от 1 августа сохраняло олимпийское спокойствие и, по нашему мнению, делало вид, что ничего «такого страшного» не произошло.
Однако контролирующие органы взялись за комплекс всерьёз. И стало ясно, что сама собой проблема не рассосётся. Возврат денег клиентам — по нашему мнению — вполне может стать очередным шагом на пути к «краху» комплекса.
Несмотря на то, что Поздняков формально не является владельцем «Акватории», он имеет тесные связи с этой компанией. ООО «Акватория», управляющее банным комплексом, с момента создания и до 2023 года возглавлял Евгений Павликов — бизнесмен, являющийся «партнером» Позднякова по ряду компаний, а с 2023 года и до недавнего времени ООО «Акватория» управлялась ООО «Эскадра Менеджмент», которой владеют Поздняков и Павликов. По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Акватория» понесло огромные убытки в 2022 и 2023 годах, несмотря на многомиллионный оборот, что вызывает большие вопросы.
В целом же с именем Бориса Позднякова связана целая череда мошенничеств и скандалов. Он известен мошенничеством с ГСК в сообщничестве с Натальей Соколовой и Алексеем Ляйфером, строительством высоток в чистом поле и в перегруженных районах, а также махинациями с землей. В 2023 году суд постановил заочно заключить Позднякова под стражу по делу о мошенничестве с землей. Кроме того, совладелец «Эскадра Менеджмент» Евгений Павликов был арестован по делу о мошенничестве с землей, причинив ущерб городу на сумму 11,5 млн рублей.
Вероятно, законы кармы таки действуют. И «баня-конфетка», любимая игрушка Позднякова, со временем — как карета Золушки — может превратиться в тыкву. Времени до полуночи осталось не так много.