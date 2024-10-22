«Хаос» среди бела дня: жители Владивостока страдают из-за отключения светофора —видео

Posted 22 октября, 01:10
Published 22 октября, 01:10
Modified 22 октября, 01:12
Updated 22 октября, 01:12
Под Второреченским мостом творится самый что ни на есть хаос. Одна из самых проблемных авторазвязок заставляет страдать водителей дальневосточной столицы. Всему виной отключенные светофоры.
Автомобилисты пытаются двигаться в суматохе без регулировщиков. Перед пешеходами тоже стоит непростая задача — перейти дорогу стало не так уж и просто без световых сигналов.
Однако некоторые рады таким обстоятельствам.
«Никогда так быстро не проезжал поворот на Русскую, как сегодня»;
«Зато с Магнитогорской пробки не было».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что подобная ситуация происходила в центре Владивостока. Жуткие пробки начались из-за нефункционирующего светофора на остановке Изумруд.