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Posted 22 октября, 01:10

Published 22 октября, 01:10

Modified 22 октября, 01:12

Updated 22 октября, 01:12

«Хаос» среди бела дня: жители Владивостока страдают из-за отключения светофора —видео

«Хаос» среди бела дня: жители Владивостока страдают из-за отключения светофора —видео

22 октября 2024, 01:10
Фото: 1MI
Сюжет
Пробки
Во Владивостоке отключился светофор на самом сложном участке для автомобилистов. Не сложно догадаться, чем обернулось данное обстоятельство. Суматоха плавно переросла в жуткий «хаос».

Под Второреченским мостом творится самый что ни на есть хаос. Одна из самых проблемных авторазвязок заставляет страдать водителей дальневосточной столицы. Всему виной отключенные светофоры.

Светофоры отключены на самой проблемной авторазвязке Владивостока
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Автомобилисты пытаются двигаться в суматохе без регулировщиков. Перед пешеходами тоже стоит непростая задача — перейти дорогу стало не так уж и просто без световых сигналов.

Однако некоторые рады таким обстоятельствам.

«Никогда так быстро не проезжал поворот на Русскую, как сегодня»;
«Зато с Магнитогорской пробки не было».
Видео: vtoryakvdk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что подобная ситуация происходила в центре Владивостока. Жуткие пробки начались из-за нефункционирующего светофора на остановке Изумруд.

Выяснена причина неработающего светофора в центре Владивостока
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