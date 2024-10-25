Вылетела с трассы и приземлилась на чужой авто: подробности ДТП в Приморье — видео

Posted 25 октября, 02:07
Published 25 октября, 02:07
Modified 25 октября, 02:09
Updated 25 октября, 02:09
Ночью на улице Адмирала Юмашева во Владивостоке женщина за рулем внедорожника слишком эпично припарковалась. «Ленд Крузер» раздавил припаркованный во дворе авто. Перед этим джип вылетел с дороги, пробив забор.
Очевидцы записали видео с места происшествия сразу после аварии. Выяснилось, что джип не просто помял крышу легковушки, а полностью разворотил авто. От «Хонды» осталась только задняя часть.
Водительница «Крузака» вела себя агрессивно. Женщина начала ругаться, судя по всему, с хозяином пострадавшей машины.