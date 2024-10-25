Вылетела с трассы и приземлилась на чужой авто: подробности ДТП в Приморье — видео

Женщина за рулем внедорожника эпично припарковалась во Владивостоке

Сюжет ДТП

Женщина на «Крузаке» совершила эпичную парковку сверху другого автомобиля во Владивостоке. Машина вылетела с трассы, пробила забор и раздавила припаркованный во дворе автомобиль. Рулевая после аварии начала бросаться на окружающих.