vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 02:07

Published 25 октября, 02:07

Modified 25 октября, 02:09

Updated 25 октября, 02:09

Женщина за рулем внедорожника эпично припарковалась во Владивостоке

Вылетела с трассы и приземлилась на чужой авто: подробности ДТП в Приморье — видео

25 октября 2024, 02:07
Фото: 1MI

Женщина за рулем внедорожника эпично припарковалась во Владивостоке

Сюжет
ДТП
Женщина на «Крузаке» совершила эпичную парковку сверху другого автомобиля во Владивостоке. Машина вылетела с трассы, пробила забор и раздавила припаркованный во дворе автомобиль. Рулевая после аварии начала бросаться на окружающих.

Ночью на улице Адмирала Юмашева во Владивостоке женщина за рулем внедорожника слишком эпично припарковалась. «Ленд Крузер» раздавил припаркованный во дворе авто. Перед этим джип вылетел с дороги, пробив забор.

Джип наехал на крышу легковушки: странное ДТП попало на камеру во Владивостоке — фото
Узнать подробнее

Очевидцы записали видео с места происшествия сразу после аварии. Выяснилось, что джип не просто помял крышу легковушки, а полностью разворотил авто. От «Хонды» осталась только задняя часть.

Видео: svodka25.

Водительница «Крузака» вела себя агрессивно. Женщина начала ругаться, судя по всему, с хозяином пострадавшей машины.

Видео: svodka25.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, из-за которой собралась многокилометровая пробка.

ДТП на путепроводе и многокилометровая пробка: что стряслось во Владивостоке? — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Снес ограждение и сразу в парк? — джип вылетел на тротуар во Владивостоке — видеоСмертельное ДТП случилось на мокрой трассе в Приморье — автомобиль перевернулсяМашина на боку, обломки по всей трассе: жуткое ДТП случилось в Приморье — видео
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Внедорожник#Алкогольное опьянение#Приморский край#ДТП#Агрессия#Авария#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика