«Такой здоровой не встречали»: огромное морское существо замечено в Приморье — видео

Posted 28 октября, 00:51
Published 28 октября, 00:51
Modified 28 октября, 00:53
Updated 28 октября, 00:53
Медузы солидных размеров продолжают удивлять жителей дальневосточной столицы своими появлениями. Огромные ропилемы нередко выбрасываются на берег, а иногда «волнуются» вблизи берега.
«Такой здоровой медузы еще в крае не встречали, вероятнее всего, „крошка“ не смогла пережить смену сезона», — написали в новых медиа.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае морские млекопитающие устроили совместную прогулку с туристами на лодке. Тихоокеанские белобокие дельфины подарили непередаваемые эмоции очевидцам.