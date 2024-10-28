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Posted 28 октября, 00:51

Published 28 октября, 00:51

Modified 28 октября, 00:53

Updated 28 октября, 00:53

Медуза поразила жителей Владивостока своими размерами

«Такой здоровой не встречали»: огромное морское существо замечено в Приморье — видео

28 октября 2024, 00:51
Фото: vostokmedia.com

Медуза поразила жителей Владивостока своими размерами

Сюжет
Туризм
Встречи с медузами вызывают у жителей Приморского края разные эмоции. Кто-то восхищается ими, а кто-то изумляется их размерам. Огромная ропилема вновь «навела шума» во Владивостоке.

Медузы солидных размеров продолжают удивлять жителей дальневосточной столицы своими появлениями. Огромные ропилемы нередко выбрасываются на берег, а иногда «волнуются» вблизи берега.

«Такой здоровой медузы еще в крае не встречали, вероятнее всего, „крошка“ не смогла пережить смену сезона», — написали в новых медиа.
Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае морские млекопитающие устроили совместную прогулку с туристами на лодке. Тихоокеанские белобокие дельфины подарили непередаваемые эмоции очевидцам.

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