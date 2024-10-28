«Такой здоровой не встречали»: огромное морское существо замечено в Приморье — видео

Медуза поразила жителей Владивостока своими размерами

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Встречи с медузами вызывают у жителей Приморского края разные эмоции. Кто-то восхищается ими, а кто-то изумляется их размерам. Огромная ропилема вновь «навела шума» во Владивостоке.