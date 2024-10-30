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Posted 30 октября, 07:29

Published 30 октября, 07:29

Modified 30 октября, 07:31

Updated 30 октября, 07:31

Собаки из нелегального приюта во Владивостоке оказались на улице

Огромные псы пугают детей: пленников «собачьего концлагеря» выпустили во Владивостоке

30 октября 2024, 07:29
Фото: 1MI.

Собаки из нелегального приюта во Владивостоке оказались на улице

Сюжет
Дети
Очевидцы рассказали, что узников «собачьего концлагеря» в пригороде Владивостока выпустили из вольеров, теперь псы бегают по улице. Местных жителей теперь беспокоит не только судьба животных, но и собственная безопасность.

Новость об изъятии десятков животных у зоозащитников всколыхнула общественность в Приморье. В пригороде Владивостока начали ликвидацию нелегального частного приюта, в котором собак содержали в жутких условиях. Там буквально организовали «собачий концлагерь».

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Вскоре после того, как появились жуткие кадры из приюта, читатели рассказали редакции «Восток-Медиа» о том, что псов, которых там держали, выпустили из вольеров.

Из-за этого поступка организаторов нелегального приюта, в новый дом не попал ни один пес: их попросту не сумели перевезти. Теперь собаки — сами себе хозяева, они бегают по всей округе, в том числе и по детским площадкам. Жители района в шоке от происходящего. Теперь их беспокоит не только судьба животных, но и безопасность своих близких.

Что ждет собак дальше, и удастся ли доставить их в новый приют, пока неизвестно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре в приюте для животных в Приморском крае, который унес жизни нескольких собак.

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