Огромные псы пугают детей: пленников «собачьего концлагеря» выпустили во Владивостоке

Из-за этого поступка организаторов нелегального приюта, в новый дом не попал ни один пес: их попросту не сумели перевезти. Теперь собаки — сами себе хозяева, они бегают по всей округе, в том числе и по детским площадкам. Жители района в шоке от происходящего. Теперь их беспокоит не только судьба животных, но и безопасность своих близких.