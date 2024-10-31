Возврата нет, но вы держитесь: «Акватория» продолжает «кормить завтраками» клиентов

Появился также приказ, в котором указано, как сотрудники будут работать с клиентами. Отдел «фронт-офис» должен принимать заявления в указанное время. Гостей уверяют в том, что средства обязательно вернут по указанным реквизитам. При этом, когда деньги вернутся, до сих пор никто сказать не может.