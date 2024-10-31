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Posted 31 октября, 07:50

Published 31 октября, 07:50

Modified 31 октября, 07:52

Updated 31 октября, 07:52

Водный комплекс «Акватория» снова может оказаться в эпицентре негатива

Возврата нет, но вы держитесь: «Акватория» продолжает «кормить завтраками» клиентов

31 октября 2024, 07:50
Фото: vostokmedia.com.

Водный комплекс «Акватория» снова может оказаться в эпицентре негатива

Сюжет
Деньги
Печально известная «Акватория», деятельность которой временно приостановили по решению суда, уже две недели не может вернуть гостям деньги за сертификаты. Назревает скандал?

«Прославившийся» из-за ЧП с обвалившимся потолком комплекс во Владивостоке снова может оказаться в эпицентре общественного негатива. В августе из-за халатного, по нашему мнению, отношения к правилам безопасности пострадали несколько человек. На этот раз, к счастью, все целы. Дело исключительно в деньгах.

Водный комплекс уже около двух недель закрыт по решению суда, принятого в рамках обеспечительных мер по иску прокуратуры. При этом у многих гостей остались сертификаты на посещение бассейнов, деньги за них людям обещают вернуть все это время.

Немалые убытки: «Акватория» возвращает деньги клиентам за сертификаты
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Посетители, которые продолжают ждать, пока комплекс отдаст их деньги, рассказали редакции «Восток-Медиа», как их кормят обещаниями.

Сотрудники «Акватории» обещали сделать возврат клиентам, потерявшим бронь. По словам гостей комплекса, деньги обещали вернуть в течение десяти дней, но ничего не меняется, а срок все больше растягивается.

Сначала представители «Акватории» сообщили, что оформить возврат не вышло из-за организационных моментов, клиентов попросили подождать. Сколько — ни разу не уточняли.

Сотрудники сформировали лист ожидания с контактами клиентов, а после этого у них появился еще и «фронт-офис». Что он из себя представляет, гости могут только догадываться.

Фото: vostokmedia.com

Связано длительное ожидание, по словам представителя комплекса, с отсутствием сотрудников и слишком большим количеством желающих получить возврат — так отвечают с официального аккаунта.

Фото: vostokmedia.com

Появился также приказ, в котором указано, как сотрудники будут работать с клиентами. Отдел «фронт-офис» должен принимать заявления в указанное время. Гостей уверяют в том, что средства обязательно вернут по указанным реквизитам. При этом, когда деньги вернутся, до сих пор никто сказать не может.

Фото: vostokmedia.com

Гости продолжают ждать, когда им вернут деньги, и надеются на лучшее. При этом, по нашему мнению, у ожидающих возврата клиентов мысль о том, что возврат окажется очередным провалом для печально известной «Акватории», закрадывается все чаще. Не исключено, что вскоре делом снова заинтересуется прокуратура.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что скрывает подноготная детища Позднякова.

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