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Posted 6 ноября, 07:08

Published 6 ноября, 07:08

Modified 6 ноября, 07:10

Updated 6 ноября, 07:10

«Одна из жертв пенсионерка»: подробности жуткого нападения на женщин во Владивостоке

«Одна из жертв пенсионерка»: подробности жуткого нападения на женщин во Владивостоке

6 ноября 2024, 07:08
Фото: 1MI.
Сюжет
Уголовное дело
Молодой человек напал на жительниц Владивостока. В полиции рассказали подробности случившегося.

Три женщины стали жертвами мужчины с ножом во Владивостоке. В пресс-службе регионального Управления МВД сообщили подробности произошедшего.

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По предварительным данным, подозреваемый с ножом напал на двоих жительниц дальневосточной столицы. На крики пострадавших вышла 68-летняя соседка. В ходе инцидента злоумышленник нанес ножевое ранение и пожилой женщине.

Молодой человек скрылся после совершения преступления, но его нашли по горячим следам. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего инцидента.

«Прибывшая на место происшествия скорая медицинская помощь госпитализировала двоих пострадавших, а третья потерпевшая обратилась в медицинское учреждение самостоятельно», — отметили в пресс-службе полиции.

Приморцы отреагировали на резонансное происшествие.

«Ужас, а пенсионерку то за что?»;
«Такого друга и врагу не пожелаешь»;
«Хорошо, что быстро поймали. А то он же опасен, судя по ситуации».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморец пришел выяснять отношения с бывшей девушкой, но в итоге порезал язык и губу мужу экс-возлюбленной.

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