«Одна из жертв пенсионерка»: подробности жуткого нападения на женщин во Владивостоке

Posted 6 ноября, 07:08
Published 6 ноября, 07:08
Modified 6 ноября, 07:10
Updated 6 ноября, 07:10
Три женщины стали жертвами мужчины с ножом во Владивостоке. В пресс-службе регионального Управления МВД сообщили подробности произошедшего.
По предварительным данным, подозреваемый с ножом напал на двоих жительниц дальневосточной столицы. На крики пострадавших вышла 68-летняя соседка. В ходе инцидента злоумышленник нанес ножевое ранение и пожилой женщине.
Молодой человек скрылся после совершения преступления, но его нашли по горячим следам. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего инцидента.
«Прибывшая на место происшествия скорая медицинская помощь госпитализировала двоих пострадавших, а третья потерпевшая обратилась в медицинское учреждение самостоятельно», — отметили в пресс-службе полиции.
Приморцы отреагировали на резонансное происшествие.
«Ужас, а пенсионерку то за что?»;
«Такого друга и врагу не пожелаешь»;
«Хорошо, что быстро поймали. А то он же опасен, судя по ситуации».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморец пришел выяснять отношения с бывшей девушкой, но в итоге порезал язык и губу мужу экс-возлюбленной.