Картина дня в Приморье: мощный циклон, новые животные в крае и аварийная посадка

На следующей неделе в Приморском крае ожидается ухудшение погодной обстановки. Компанию дождю и снегопаду может составить атмосферный вихрь из Желтого моря.

Дождь и снег — не предел: мощный циклон может обрушиться на Приморье — когда?

В Приморском крае проживает уникальный вид летучих мышей. В естественной среде их зафиксировали впервые.

Такие только в Приморье: колонию редких животных нашли в дальневосточном заповеднике

Самолет с 164 пассажирами на борту совершил аварийную посадку во Владивостоке. Следующий рейс задержан. Прокуратура проводит проверку.

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