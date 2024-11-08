Картина дня в Приморье: мощный циклон, новые животные в крае и аварийная посадка

Posted 8 ноября, 11:01
Published 8 ноября, 11:01
Modified 8 ноября, 11:01
Updated 8 ноября, 11:01
Мощный циклон
На следующей неделе в Приморском крае ожидается ухудшение погодной обстановки. Компанию дождю и снегопаду может составить атмосферный вихрь из Желтого моря.
Новые животные в крае
В Приморском крае проживает уникальный вид летучих мышей. В естественной среде их зафиксировали впервые.
Аварийная посадка
Самолет с 164 пассажирами на борту совершил аварийную посадку во Владивостоке. Следующий рейс задержан. Прокуратура проводит проверку.