vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 11:01

Published 8 ноября, 11:01

Modified 8 ноября, 11:01

Updated 8 ноября, 11:01

Картина дня в Приморье: мощный циклон, новые животные в крае и аварийная посадка

Картина дня в Приморье: мощный циклон, новые животные в крае и аварийная посадка

8 ноября 2024, 11:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события пятницы — в обзоре «Восток-Медиа».

Мощный циклон

На следующей неделе в Приморском крае ожидается ухудшение погодной обстановки. Компанию дождю и снегопаду может составить атмосферный вихрь из Желтого моря.

Дождь и снег — не предел: мощный циклон может обрушиться на Приморье — когда?
Узнать подробнее

Новые животные в крае

В Приморском крае проживает уникальный вид летучих мышей. В естественной среде их зафиксировали впервые.

Такие только в Приморье: колонию редких животных нашли в дальневосточном заповеднике
Узнать подробнее

Аварийная посадка

Самолет с 164 пассажирами на борту совершил аварийную посадку во Владивостоке. Следующий рейс задержан. Прокуратура проводит проверку.

Читайте также:
Картина дня в Приморье: мощный столб дыма, случай на мосту, тигр и возможная эпидемияКартина дня в Приморье: снег во Владивостоке, Новый год за миллион и жуткое нападениеКартина дня в Приморье: женщина под поездом, гололед на улицах и полиция в ТЦ
#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика