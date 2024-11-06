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Posted 6 ноября, 11:14

Published 6 ноября, 11:14

Modified 6 ноября, 11:16

Updated 6 ноября, 11:16

Картина дня в Приморье: снег во Владивостоке, Новый год за миллион и жуткое нападение

Картина дня в Приморье: снег во Владивостоке, Новый год за миллион и жуткое нападение

6 ноября 2024, 11:14
Фото: vostokmedia.com.
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Картина дня
Самые интересные события среды — в обзоре «Восток-Медиа»

Первый снег прошел во Владивостоке без следа

Теперь Владивосток не исключение, — краевая столица пополнила ряды муниципалитетов, где выпал первый снежок.

Первый снег полностью растаял во Владивостоке. Даже с сильным ветром в городе оказалось слишком тепло для снега.

Дождались: первый снегопад начался во Владивостоке — видео
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Падал, но не задерживался: первый снег прошел во Владивостоке
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Миллион рублей за один праздник — реальность в Приморье

До Нового года осталось два месяца, и дом для большой компании дешевле 60 000 рублей в сутки уже не найти. Многие недорогие квартиры с хорошим расположением тоже забронированы. Базы отдыха ещё не все сформировали праздничный прайс, а те варианты, что есть, разбирают прямо сейчас.

1 млн рублей за дом на Новый год просят в Приморье — обзор коттеджей на праздники
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Парень напал на трех женщин с ножом во Владивостоке

Молодой человек наведался в гости к знакомой во Владивостоке. Итог: три пострадавших девушки с ножевыми ранениями. Позже в полиции рассказали подробности случившегося.

Ножевые в голову и живот: жестокое нападение произошло в многоэтажке Владивостока
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