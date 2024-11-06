Картина дня в Приморье: снег во Владивостоке, Новый год за миллион и жуткое нападение

До Нового года осталось два месяца, и дом для большой компании дешевле 60 000 рублей в сутки уже не найти. Многие недорогие квартиры с хорошим расположением тоже забронированы. Базы отдыха ещё не все сформировали праздничный прайс, а те варианты, что есть, разбирают прямо сейчас.