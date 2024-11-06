Картина дня в Приморье: снег во Владивостоке, Новый год за миллион и жуткое нападение

Posted 6 ноября, 11:14
Published 6 ноября, 11:14
Modified 6 ноября, 11:16
Updated 6 ноября, 11:16
Первый снег прошел во Владивостоке без следа
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