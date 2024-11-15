Когда снегопад обрушится на Владивосток? — прогноз главного синоптика Приморья

Posted 15 ноября, 01:10
Published 15 ноября, 01:10
Modified 15 ноября, 01:12
Updated 15 ноября, 01:12
Главный синоптик Приморья Борис Кубай подтвердил, что совсем скоро в регионе резко ухудшится синоптическая обстановка. Жуткие осадки ударят по краю в ближайшие выходные.
Также специалист рассказал, что ждет дальневосточную столицу в этот уик-экнд. По расчетам метеорологов, снегопад может выпасть во Владивостоке с пятидесятипроцентной вероятностью.
«Дело в том, что в период предзимья резко обостряется борьба между тихоокеанским югом и ледовитым севером за доминирование над территорией Дальнего Востока и Приморского края. В нынешнем ноябре пока побеждает юг, поддерживая положительную аномалию температуры воздуха на большей части территории нашего края. В предстоящие выходные океаническое тепло будет пытаться до последнего сдерживать и трансформировать наступающий холод и может уступить место отрицательным температурам во Владивостоке уже к моменту полного прекращения осадков», — разъяснил Борис Кубай.
Также синоптик отметил, что краевая столица, вероятнее всего, не покроется снегом во второй декаде. Возможно, снежная зима наведается во Владивосток только к концу ноября.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пятница в Приморском крае выдастся необычайно теплой.