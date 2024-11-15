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Posted 15 ноября, 01:10

Published 15 ноября, 01:10

Modified 15 ноября, 01:12

Updated 15 ноября, 01:12

О первом снегопаде во Владивостоке рассказал главный синоптик Приморского края

Когда снегопад обрушится на Владивосток? — прогноз главного синоптика Приморья

15 ноября 2024, 01:10
Фото: 1MI.

О первом снегопаде во Владивостоке рассказал главный синоптик Приморского края

Сюжет
Погода
Уже в конце текущей недели снег обрушится на большую часть Приморского края, но, скорее всего, обойдет стороной Владивосток. Борис Кубай рассказал, когда же дальневосточная столица почувствует дыхание зимы.

Главный синоптик Приморья Борис Кубай подтвердил, что совсем скоро в регионе резко ухудшится синоптическая обстановка. Жуткие осадки ударят по краю в ближайшие выходные.

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Также специалист рассказал, что ждет дальневосточную столицу в этот уик-экнд. По расчетам метеорологов, снегопад может выпасть во Владивостоке с пятидесятипроцентной вероятностью.

«Дело в том, что в период предзимья резко обостряется борьба между тихоокеанским югом и ледовитым севером за доминирование над территорией Дальнего Востока и Приморского края. В нынешнем ноябре пока побеждает юг, поддерживая положительную аномалию температуры воздуха на большей части территории нашего края. В предстоящие выходные океаническое тепло будет пытаться до последнего сдерживать и трансформировать наступающий холод и может уступить место отрицательным температурам во Владивостоке уже к моменту полного прекращения осадков», — разъяснил Борис Кубай.

Также синоптик отметил, что краевая столица, вероятнее всего, не покроется снегом во второй декаде. Возможно, снежная зима наведается во Владивосток только к концу ноября.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пятница в Приморском крае выдастся необычайно теплой.

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