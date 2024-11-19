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Posted 19 ноября, 05:10

Published 19 ноября, 05:10

Modified 19 ноября, 05:12

Updated 19 ноября, 05:12

Голодные беспризорные псы пугают жителей Лесозаводска в Приморском крае

Рвут кошек и угрожают людям: стая беспризорников пугает жителей Лесозаводска — видео

19 ноября 2024, 05:10
Фото: Изображение Midjourney.

Голодные беспризорные псы пугают жителей Лесозаводска в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
Жители Лесозаводска рассказали в сети о том, что брошенные голодные собаки терроризируют целый район. Хозяева у них были, но теперь псы предоставлены сами себе, говорят очевидцы.

Жители Приморья неоднократно рассказывали о стаях крупных собак, которые бродят по поселкам. Порой озверевшими бродягами становятся некогда домашние псы. Виной всему человеческая жестокость.

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Жители Лесозаводска рассказали о том, что брошенные голодные псы стали нападать на кошек в одном из районов. По словам одного из свидетелей, за последний месяц собаки задрали несколько кошек, при этом хозяева у животных есть, но уже долгое время отсутствуют.

Животные оставлены без присмотра, не получают корма, иногда сами срываются с поводков и прибегают во дворы соседей в поисках еды. Один из псов ведет себя агрессивно, нападает на соседей и домашних животных.

Видео: vlad_ork.

Месяц назад, по словам очевидца, собаки убили несколько кошек. Несмотря на это, животные все еще страдают от голода. Местная жительница просит о помощи, но уже не знает, куда обращаться.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие наказания ждут жителей Приморья за недосмотр за питомцами или жестокое обращение с ними.

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#Общество#Видео#Безопасность#Кошки#Приморский край#Агрессия#Лесозаводск#Местные жители
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