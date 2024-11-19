Рвут кошек и угрожают людям: стая беспризорников пугает жителей Лесозаводска — видео

Posted 19 ноября, 05:10
Published 19 ноября, 05:10
Modified 19 ноября, 05:12
Updated 19 ноября, 05:12
Жители Приморья неоднократно рассказывали о стаях крупных собак, которые бродят по поселкам. Порой озверевшими бродягами становятся некогда домашние псы. Виной всему человеческая жестокость.
Жители Лесозаводска рассказали о том, что брошенные голодные псы стали нападать на кошек в одном из районов. По словам одного из свидетелей, за последний месяц собаки задрали несколько кошек, при этом хозяева у животных есть, но уже долгое время отсутствуют.
Животные оставлены без присмотра, не получают корма, иногда сами срываются с поводков и прибегают во дворы соседей в поисках еды. Один из псов ведет себя агрессивно, нападает на соседей и домашних животных.
Месяц назад, по словам очевидца, собаки убили несколько кошек. Несмотря на это, животные все еще страдают от голода. Местная жительница просит о помощи, но уже не знает, куда обращаться.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие наказания ждут жителей Приморья за недосмотр за питомцами или жестокое обращение с ними.