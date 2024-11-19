Рвут кошек и угрожают людям: стая беспризорников пугает жителей Лесозаводска — видео

Жители Лесозаводска рассказали о том, что брошенные голодные псы стали нападать на кошек в одном из районов. По словам одного из свидетелей, за последний месяц собаки задрали несколько кошек, при этом хозяева у животных есть, но уже долгое время отсутствуют.