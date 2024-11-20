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Posted 20 ноября, 01:39

Published 20 ноября, 01:39

Modified 20 ноября, 01:41

Updated 20 ноября, 01:41

Появились подробности резонансной массовой аварии в Приморском крае

«Ледовое побоище»: 11 машин пострадало в автомобильном «месиве» в Приморье

20 ноября 2024, 01:39
Фото: prim_police.

Появились подробности резонансной массовой аварии в Приморском крае

Сюжет
Массовая авария
В пригороде Владивостока случилось массовое ДТП. В полиции опубликовали новые данные о «ледовом побоище» на объездной трассе.

Массовая авария приключилась на объездной трассе во Владивостоке. Множество машин разбилось в результате инцидента. К слову, происшествие не обошлось без пострадавших.

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По данным пресс-службы регионального Управления МВД, участниками ДТП стали 11 автомобилей. Предварительно установлено, что в столкновении получил травмы один человек.

Сотрудники ГАИ рекомендуют автомобилистам поменять летнюю резину на зимнюю, а также не садиться за руль тем, кто не уверен в своих водительских навыках.

«Опытным водителям полиция рекомендует снижать скорость до минимума, чтобы иметь возможность предотвратить аварийную ситуацию», — подчеркнули в пресс-службе полиции.
Видео: prim_police.

Приморцы отреагировали на масштабное дорожное происшествие.

«Тормоза свистят… Самая большая ошибка в гололед»;
«Зачем так нестить после заморозков?!»;
«Дорогое удовольствие в аварии попадать нынче. Жаль пострадавших».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в разных районах Владивостока зафиксировали аварии. Всему виной наледь на дорогах.

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