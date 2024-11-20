«Ледовое побоище»: 11 машин пострадало в автомобильном «месиве» в Приморье

Posted 20 ноября, 01:39
Published 20 ноября, 01:39
Modified 20 ноября, 01:41
Updated 20 ноября, 01:41
Массовая авария приключилась на объездной трассе во Владивостоке. Множество машин разбилось в результате инцидента. К слову, происшествие не обошлось без пострадавших.
По данным пресс-службы регионального Управления МВД, участниками ДТП стали 11 автомобилей. Предварительно установлено, что в столкновении получил травмы один человек.
Сотрудники ГАИ рекомендуют автомобилистам поменять летнюю резину на зимнюю, а также не садиться за руль тем, кто не уверен в своих водительских навыках.
«Опытным водителям полиция рекомендует снижать скорость до минимума, чтобы иметь возможность предотвратить аварийную ситуацию», — подчеркнули в пресс-службе полиции.
Приморцы отреагировали на масштабное дорожное происшествие.
«Тормоза свистят… Самая большая ошибка в гололед»;
«Зачем так нестить после заморозков?!»;
«Дорогое удовольствие в аварии попадать нынче. Жаль пострадавших».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в разных районах Владивостока зафиксировали аварии. Всему виной наледь на дорогах.