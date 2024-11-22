Два циклона ударят по Приморью: ждать ли снегопад во Владивостоке?

По словам специалиста, мощный циклон, который совсем скоро обрушится на край, скорее всего, не принесет снежинок во Владивосток. Всему виной плюсовые температуры, из-за которого снежные кристаллы не смогут образовываться. Холодный воздух настигнет муниципалитет только 28 ноября, но к этому времени непогода покинет Приморье.