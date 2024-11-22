Два циклона ударят по Приморью: ждать ли снегопад во Владивостоке?

Posted 22 ноября, 00:34
Published 22 ноября, 00:34
Modified 22 ноября, 00:36
Updated 22 ноября, 00:36
Жителей Надеждинского района порадовал снежок ранним утром. Некоторые приморцы предположили, что зима может наведаться и в дальневосточную столицу. Главный синоптик региона Борис Кубай ответил на животрепещущий вопрос: ждать ли владивостокцам первый существенный снегопад в ближайшее время?
По словам специалиста, мощный циклон, который совсем скоро обрушится на край, скорее всего, не принесет снежинок во Владивосток. Всему виной плюсовые температуры, из-за которого снежные кристаллы не смогут образовываться. Холодный воздух настигнет муниципалитет только 28 ноября, но к этому времени непогода покинет Приморье.
Стоит отметить, что на край надвигаются, как минимум, два циклона.
«Первый пройдёт вдоль российско-китайской границы, через Северную Корею и северо-восточный Китай к Биробиджану. Второй зародится над Японским морем в районе точки окклюзии и, пройдя через Находку, двинется вдоль восточного побережья Приморского края», — поведал Борис Кубай.
Таким образом, основной удар непогоды ожидается в юго-восточной и восточной частях региона. На побережье прогнозируются сильные дожди, а в горных районах мокрый снег и гололед.
26 ноября у моря будет весьма ветрено, — 25-30 метров в секунду. А 28 ноября начнется похолодание.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае объявили штормовое предупреждение.