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Posted 22 ноября, 00:34

Published 22 ноября, 00:34

Modified 22 ноября, 00:36

Updated 22 ноября, 00:36

О вероятности метели во Владивостоке рассказал главный синоптик Приморья

Два циклона ударят по Приморью: ждать ли снегопад во Владивостоке?

22 ноября 2024, 00:34
Фото: 1MI.

О вероятности метели во Владивостоке рассказал главный синоптик Приморья

Сюжет
Снегопад
Приморский край вновь готовится к «лютым» осадкам. «Перепадет» ли дальневосточной столице на этот раз? — узнаете в материале.

Жителей Надеждинского района порадовал снежок ранним утром. Некоторые приморцы предположили, что зима может наведаться и в дальневосточную столицу. Главный синоптик региона Борис Кубай ответил на животрепещущий вопрос: ждать ли владивостокцам первый существенный снегопад в ближайшее время?

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По словам специалиста, мощный циклон, который совсем скоро обрушится на край, скорее всего, не принесет снежинок во Владивосток. Всему виной плюсовые температуры, из-за которого снежные кристаллы не смогут образовываться. Холодный воздух настигнет муниципалитет только 28 ноября, но к этому времени непогода покинет Приморье.

Стоит отметить, что на край надвигаются, как минимум, два циклона.

«Первый пройдёт вдоль российско-китайской границы, через Северную Корею и северо-восточный Китай к Биробиджану. Второй зародится над Японским морем в районе точки окклюзии и, пройдя через Находку, двинется вдоль восточного побережья Приморского края», — поведал Борис Кубай.

Таким образом, основной удар непогоды ожидается в юго-восточной и восточной частях региона. На побережье прогнозируются сильные дожди, а в горных районах мокрый снег и гололед.

26 ноября у моря будет весьма ветрено, — 25-30 метров в секунду. А 28 ноября начнется похолодание.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае объявили штормовое предупреждение.

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