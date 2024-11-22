Картина дня в Приморье: закрытие популярного ТЦ, циклон и Кожемяко в Ташкенте

Posted 22 ноября, 11:01
Published 22 ноября, 11:01
Modified 22 ноября, 11:01
Updated 22 ноября, 11:01
Закрытие популярного ТЦ
Торговый центр «Гранд» во Владивостоке закрыли из-за несоответствия правилам безопасности. Здание достроено только на 80% и двадцать лет работало без пожарных проверок.
Циклон
Спасатели МЧС предупреждают о сильной непогоде в Приморье. Гражданам важно остерегаться конструкций на улицах и избегать поездок за пределы городов и сел.
Кожемяко в Ташкенте
Делегация из Приморского края, во главе с главой региона Олегом Кожемяко, встретилась с мэром Ташкента Шавкатом Умурзаковым. Политические деятели поговорили об укреплении отношений между Россией и Узбекистаном.