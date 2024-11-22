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Posted 22 ноября, 11:01

Published 22 ноября, 11:01

Modified 22 ноября, 11:01

Updated 22 ноября, 11:01

Картина дня в Приморье: закрытие популярного ТЦ, циклон и Кожемяко в Ташкенте

Картина дня в Приморье: закрытие популярного ТЦ, циклон и Кожемяко в Ташкенте

22 ноября 2024, 11:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события пятницы — в обзоре «Восток-Медиа»

Закрытие популярного ТЦ

Торговый центр «Гранд» во Владивостоке закрыли из-за несоответствия правилам безопасности. Здание достроено только на 80% и двадцать лет работало без пожарных проверок.

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Циклон

Спасатели МЧС предупреждают о сильной непогоде в Приморье. Гражданам важно остерегаться конструкций на улицах и избегать поездок за пределы городов и сел.

Два циклона ударят по Приморью: ждать ли снегопад во Владивостоке?
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Кожемяко в Ташкенте

Делегация из Приморского края, во главе с главой региона Олегом Кожемяко, встретилась с мэром Ташкента Шавкатом Умурзаковым. Политические деятели поговорили об укреплении отношений между Россией и Узбекистаном.

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