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Posted 19 ноября, 11:01

Published 19 ноября, 11:01

Modified 19 ноября, 11:01

Updated 19 ноября, 11:01

Картина дня в Приморье: пожар в ТЦ, годовщина ледяного дождя и валютный бум

Картина дня в Приморье: пожар в ТЦ, годовщина ледяного дождя и валютный бум

19 ноября 2024, 11:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события вторника — в обзоре «Восток-Медиа»

Пожар в ТЦ

Горячий инцидент случился в популярнейшем месте пригорода Владивостока. Большой торгово-развлекательный центр «Седанка-сити» охватило пламя поздно ночью.

Появились кадры с началом возгорания в популярном ТЦ во Владивостоке — видео
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Годовщина ледяного дождя

Прошло четыре года со дня, как в Приморье прошел ледяной дождь. Города оказались фактически парализованы. Жители Приморья вспомнили, как это было.

Ледяной дождь четыре года спустя: жители Приморья вспоминают, как это было — фото
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Валютный бум

В обменном пункте во Владивостоке наблюдается ажиотаж, который обычно не характерен для буднего дня. Может всему виной выгодная акция?

Валютный бум: что происходит в обменнике Владивостока? — фото
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