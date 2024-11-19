Картина дня в Приморье: пожар в ТЦ, годовщина ледяного дождя и валютный бум

Posted 19 ноября, 11:01
Published 19 ноября, 11:01
Modified 19 ноября, 11:01
Updated 19 ноября, 11:01
Пожар в ТЦ
Горячий инцидент случился в популярнейшем месте пригорода Владивостока. Большой торгово-развлекательный центр «Седанка-сити» охватило пламя поздно ночью.
Годовщина ледяного дождя
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