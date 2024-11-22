Снегопад осложнил обстановку на дорогах Приморья — видео

Posted 22 ноября, 03:41
Published 22 ноября, 03:41
Modified 22 ноября, 03:43
Updated 22 ноября, 03:43
Зима постепенно осваивается в регионе. Минувшей ночью снегопад напомнил о приближении декабря во многих районах края.
Теперь снежный покров наблюдается и в Лесозаводском районе. Вероятно, последствия зимних осадков не планируют таять, ведь земля остается белой даже после обеда.
В Черниговском районе снега выпало тоже немало, сообщают приморцы. Если деревья выглядят чарующе, то о дорогах такого сказать нельзя. Кое-где присутствует лед, который осложняет движение, поделился автомобилист.
На федеральной трассе асфальт частично освободился ото льда, а в населенных пунктах ситуация пока что весьма плачевная. Но водители с пониманием относятся к обстановке на улицах и неторопливо двигаются по муниципалитету.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что долгожданные вестники зимы добрались до Владивостока. Снежинки попали на камеру на территории ДВФУ,