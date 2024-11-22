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Posted 22 ноября, 03:41

Published 22 ноября, 03:41

Modified 22 ноября, 03:43

Updated 22 ноября, 03:43

Обзор снежной обстановки на дорогах Приморского края

Снегопад осложнил обстановку на дорогах Приморья — видео

22 ноября 2024, 03:41
Фото: vostokmedia.com.

Обзор снежной обстановки на дорогах Приморского края

Сюжет
Снегопад
Жители Приморского края продолжают делиться обстановкой в регионе после зимних осадков. Кое-где стало не только сказочно красиво, но и опасно.

Зима постепенно осваивается в регионе. Минувшей ночью снегопад напомнил о приближении декабря во многих районах края.

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Теперь снежный покров наблюдается и в Лесозаводском районе. Вероятно, последствия зимних осадков не планируют таять, ведь земля остается белой даже после обеда.

Видео: vostokmedia.com.

В Черниговском районе снега выпало тоже немало, сообщают приморцы. Если деревья выглядят чарующе, то о дорогах такого сказать нельзя. Кое-где присутствует лед, который осложняет движение, поделился автомобилист.

Видео: vostokmedia.com.

На федеральной трассе асфальт частично освободился ото льда, а в населенных пунктах ситуация пока что весьма плачевная. Но водители с пониманием относятся к обстановке на улицах и неторопливо двигаются по муниципалитету.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что долгожданные вестники зимы добрались до Владивостока. Снежинки попали на камеру на территории ДВФУ,

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