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Posted 26 ноября, 01:49

Published 26 ноября, 01:49

Modified 26 ноября, 01:51

Updated 26 ноября, 01:51

Сильный ветер обрушил часть крыши в центре Владивостока

Непогода повалила крышу прямо на дорогу: ЧП случилось в центре Владивостока — видео

26 ноября 2024, 01:49
Фото: 1MI.

Сильный ветер обрушил часть крыши в центре Владивостока

Сюжет
МЧС
На проезжую часть в центре Владивостока из-за сильного ветра упали доски с крыши. Водителям опасно проезжать мимо.

Штормовой ветер уже пришел во Владивосток. В центре города он повалил столб прямо на проезжую часть. На Эгершельде ветром сдуло шифер с крыши жилого дома.

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Непогода продолжает бушевать. На Алеутской ветер повредил крышу здания, доски с кровли упали прямо на дорогу.

Видео: novosti_vdk.

Очевидцы рассказали, что это произошло около домов по адресу Алеутская, 10, 12.

Видео с места появилось в сети. Судя по кадрам, там ремонтировали кровлю. На проезжую часть упали несколько досок, о пострадавших не сообщали.

Видео: novosti_vdk.

Сотрудники МЦУ Владивостока сообщили, что специалисты управляющей компании уже приступили к устранению проблемы.

Фото: novosti_vdk

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на одном из перекрестков во Владивостоке ветром сорвало светофор: он повис на проводах.

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