Непогода повалила крышу прямо на дорогу: ЧП случилось в центре Владивостока — видео

Posted 26 ноября, 01:49
Published 26 ноября, 01:49
Modified 26 ноября, 01:51
Updated 26 ноября, 01:51
Штормовой ветер уже пришел во Владивосток. В центре города он повалил столб прямо на проезжую часть. На Эгершельде ветром сдуло шифер с крыши жилого дома.
Непогода продолжает бушевать. На Алеутской ветер повредил крышу здания, доски с кровли упали прямо на дорогу.
Очевидцы рассказали, что это произошло около домов по адресу Алеутская, 10, 12.
Видео с места появилось в сети. Судя по кадрам, там ремонтировали кровлю. На проезжую часть упали несколько досок, о пострадавших не сообщали.
Сотрудники МЦУ Владивостока сообщили, что специалисты управляющей компании уже приступили к устранению проблемы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на одном из перекрестков во Владивостоке ветром сорвало светофор: он повис на проводах.