Нападать не планировал: что известно о встрече тигра и жителей Приморья?

Также, по мнению эксперта, если тигр хотел бы напасть на людей, то ему ничего не помешало бы. Исходя из слов специалиста, можно сделать вывод, что зверь оказался не конфликтным. Возможно, животное испугалось не меньше взволнованных очевидцев.