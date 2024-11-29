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Posted 29 ноября, 06:07

Published 29 ноября, 06:07

Modified 29 ноября, 06:09

Updated 29 ноября, 06:09

Встречу тигра с людьми в Приморском крае прокомментировал специалист

Нападать не планировал: что известно о встрече тигра и жителей Приморья?

29 ноября 2024, 06:07
Фото: Изображение Midjourney.

Встречу тигра с людьми в Приморском крае прокомментировал специалист

Сюжет
Тигр
Тигр подошел очень близко к мужчинам в лесу Приморского края. Какие цели преследовал хищник? — остается только догадываться.

В Черниговском районе приморцы нежданно-негаданно столкнулись с тигром, сообщают новые медиа. Удивительные кадры с полосатым попутчиком разлетелись в соцсетях.

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Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за комментарием об инциденте к директору центра «Амурский тигр» Сергею Арамилеву. Оказалось, что специалистам не удалось найти автора видеоролика. Никто даже не знает, где именно сняты кадры.

Также, по мнению эксперта, если тигр хотел бы напасть на людей, то ему ничего не помешало бы. Исходя из слов специалиста, можно сделать вывод, что зверь оказался не конфликтным. Возможно, животное испугалось не меньше взволнованных очевидцев.

«Судя по видео, они двигались по дороге, увидели тигров и ушли, что правильно», — подчеркнул Сергей Арамилев.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что краснокнижного хищника сбили на трассе в Приморском крае. Появились новые детали о происшествии.

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