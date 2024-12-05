«Дым повалил, запчасти разлетелись»: смертельное ДТП попало на видео во Владивостоке

Posted 5 декабря, 00:36
Published 5 декабря, 00:36
Modified 5 декабря, 00:38
Updated 5 декабря, 00:38
В дальневосточной столице произошла авария со смертельным исходом. Водитель легковушки погиб на месте после столкновения с маршрутными автобусом около светофора.
Кадры, сделанные после ДТП, шокировали приморцев. К слову, на камеру видеорегистратора попало само столкновение. Судя по записи, универсал врезался с такой силой, что сумел сдвинуть с места огромный автобус. Запчасти разлетелись на несколько метров. А из машины повалил дым.
Жители Приморья отреагировали на случившееся:
«Страшно за студентов. Водители так носятся, а молодежь часто в магазин выходит ночью»;
«Гнать на такой скорости — смертельная ошибка»;
«Куда он так торопился?»;
«Как же жаль… Соболезнования близким и родным».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в роковом столкновении грузовика и малолитражки пострадало три человека на федеральной трассе Приморского края. Один из пассажиров легковушки умер в реанимации после происшествия.