«Дым повалил, запчасти разлетелись»: смертельное ДТП попало на видео во Владивостоке

Кадры, сделанные после ДТП, шокировали приморцев. К слову, на камеру видеорегистратора попало само столкновение. Судя по записи, универсал врезался с такой силой, что сумел сдвинуть с места огромный автобус. Запчасти разлетелись на несколько метров. А из машины повалил дым.