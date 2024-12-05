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Posted 5 декабря, 00:36

Published 5 декабря, 00:36

Modified 5 декабря, 00:38

Updated 5 декабря, 00:38

Авария со смертельным исходом попала на камеру в Приморском крае

«Дым повалил, запчасти разлетелись»: смертельное ДТП попало на видео во Владивостоке

5 декабря 2024, 00:36
Фото: 1MI.

Авария со смертельным исходом попала на камеру в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Трагическое столкновение, случившееся во Владивостоке, ошарашило жителей Приморского края. Видео, на которое попало роковое ДТП, уже разлетелось в новых медиа.

В дальневосточной столице произошла авария со смертельным исходом. Водитель легковушки погиб на месте после столкновения с маршрутными автобусом около светофора.

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Кадры, сделанные после ДТП, шокировали приморцев. К слову, на камеру видеорегистратора попало само столкновение. Судя по записи, универсал врезался с такой силой, что сумел сдвинуть с места огромный автобус. Запчасти разлетелись на несколько метров. А из машины повалил дым.

Видео: svodka25.

Жители Приморья отреагировали на случившееся:

«Страшно за студентов. Водители так носятся, а молодежь часто в магазин выходит ночью»;
«Гнать на такой скорости — смертельная ошибка»;
«Куда он так торопился?»;
«Как же жаль… Соболезнования близким и родным».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в роковом столкновении грузовика и малолитражки пострадало три человека на федеральной трассе Приморского края. Один из пассажиров легковушки умер в реанимации после происшествия.

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