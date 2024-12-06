Небо порадовало любителей зимы: снег пошел во Владивостоке — видео

Posted 6 декабря, 05:42
Published 6 декабря, 05:42
Modified 6 декабря, 05:44
Updated 6 декабря, 05:44
Дальневосточная столица неожиданно оказалась во власти осадков к концу рабочей недели. Автомобилистка заметила, что ее красная машина покрывается мелкими снежинками. Неужели зима все же соизволила наведаться во Владивосток?
Готовиться ли местным жителям к серьезным сугробам? — Остается только догадываться. Однако некоторые жители муниципалитета не надеются на солидный снежный покров.
«Наверное выпадет и тут же растает, как в прошлый раз. Вообще зимы не чувствует. Меня, кстати говоря, это радует», — заявила девушка.