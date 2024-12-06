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Posted 6 декабря, 05:42

Published 6 декабря, 05:42

Modified 6 декабря, 05:44

Updated 6 декабря, 05:44

Мелкие снежинки украшают Владивосток

Небо порадовало любителей зимы: снег пошел во Владивостоке — видео

6 декабря 2024, 05:42
Фото: vostokmedia.com.

Мелкие снежинки украшают Владивосток

Сюжет
Погода
Во Владивостоке начался снег. Надолго ли зимнее настроение задержится в городе? — Пока неизвестно.

Дальневосточная столица неожиданно оказалась во власти осадков к концу рабочей недели. Автомобилистка заметила, что ее красная машина покрывается мелкими снежинками. Неужели зима все же соизволила наведаться во Владивосток?

Готовиться ли местным жителям к серьезным сугробам? — Остается только догадываться. Однако некоторые жители муниципалитета не надеются на солидный снежный покров.

«Наверное выпадет и тут же растает, как в прошлый раз. Вообще зимы не чувствует. Меня, кстати говоря, это радует», — заявила девушка.
Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Владивосток готовится к главному зимнему празднику. Вероятно, природа тоже решила порадовать горожан в начале декабря. Ведь большая часть Приморья уже плотно окутана снегом, чего не скажешь о краевой столице.

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