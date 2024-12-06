Небо порадовало любителей зимы: снег пошел во Владивостоке — видео

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Владивосток готовится к главному зимнему празднику. Вероятно, природа тоже решила порадовать горожан в начале декабря. Ведь большая часть Приморья уже плотно окутана снегом, чего не скажешь о краевой столице.