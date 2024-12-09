Ходят по тонкому краю: люди массово выходят на опасный лед в Приморье — видео

Posted 9 декабря, 03:31
Published 9 декабря, 03:31
Modified 9 декабря, 03:33
Updated 9 декабря, 03:33
В Приморье жители начали массово выходить на тонкий лед заливов, рек и озер, несмотря на слишком теплую погоду.
В декабре температура в регионе колеблется едва выше нуля, но многие рыбаки игнорируют предупреждения о рисках. Видео, появившееся в социальных сетях, показывает, что десятки любителей рыбалки не пугаются ничего и вовсю рискуют своими жизнями.
«Человек десять вот. Та сторона — поселок Парис, пятиэтажки. Перекрыло всю бухту», — рассказал один из рыбаков.
Лед там при этом схватился не полностью: часть бухты покрывает удивительно тонкая пленка.
В некоторых районах края до того, как он укрепится, пройдут еще несколько недель. Тонкий лед может быть крайне опасен, лучше не рисковать.
Напомним, во Владивостоке действует запрет на выход и выезд на лед. Штрафы неосторожным любителям рыбалки могут достигать 50 тысяч рублей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пугающем инциденте на подледной рыбалке в Приморском крае.