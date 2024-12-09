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Posted 9 декабря, 03:31

Published 9 декабря, 03:31

Modified 9 декабря, 03:33

Updated 9 декабря, 03:33

Десятки жителей Приморья вышли на тонкий лед в декабре

Ходят по тонкому краю: люди массово выходят на опасный лед в Приморье — видео

9 декабря 2024, 03:31
Фото: 1MI.

Десятки жителей Приморья вышли на тонкий лед в декабре

Сюжет
Погода
Рыбаки начали массово выходить на лед заливов, рек и озер в Приморье. Многих не останавливает даже то, что температуры во многих районах края едва выше нуля.

В Приморье жители начали массово выходить на тонкий лед заливов, рек и озер, несмотря на слишком теплую погоду.

В декабре температура в регионе колеблется едва выше нуля, но многие рыбаки игнорируют предупреждения о рисках. Видео, появившееся в социальных сетях, показывает, что десятки любителей рыбалки не пугаются ничего и вовсю рискуют своими жизнями.

«Человек десять вот. Та сторона — поселок Парис, пятиэтажки. Перекрыло всю бухту», — рассказал один из рыбаков.

Лед там при этом схватился не полностью: часть бухты покрывает удивительно тонкая пленка.

Видео: trepang_exclusive.

В некоторых районах края до того, как он укрепится, пройдут еще несколько недель. Тонкий лед может быть крайне опасен, лучше не рисковать.

Напомним, во Владивостоке действует запрет на выход и выезд на лед. Штрафы неосторожным любителям рыбалки могут достигать 50 тысяч рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пугающем инциденте на подледной рыбалке в Приморском крае.

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