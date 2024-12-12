Обратный отсчёт до Нового года: праздничную елку нарядили во Владивостоке — фото

Posted 12 декабря, 06:18
Published 12 декабря, 06:18
Modified 12 декабря, 06:20
Updated 12 декабря, 06:20
На центральной площади Владивостока украсили главную новогоднюю ёлку города. Высота искусственного дерева составляет 20 метров, его установку завершили 5 декабря.
В настоящее время рабочие развешивают яркие шары и гирлянды, а венчает ёлку светодиодная макушка.
К 25 декабря на площади также появятся праздничные световые фигуры, создающие атмосферу новогоднего волшебства.
Также, как сообщили специалисты администрации Владивостока, на площади построят городок в тематике русских сказок. На месте фонтана — в самом центре площади — расположится каток. Для детей и взрослых построят несколько горок, одна из них будет для самых маленьких.
31 декабря здесь соберутся сотни жителей и гостей города для встречи Нового года с концертной программой и фейерверком. Праздничные мероприятия обещают стать ярким событием для всех.
Ранее «Восток-Медиа» писало о самой тёплой предновогодней выставке, которая покажет гостям новогодние украшения советской эпохи.