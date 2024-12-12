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Posted 12 декабря, 06:18

Published 12 декабря, 06:18

Modified 12 декабря, 06:20

Updated 12 декабря, 06:20

Новогоднюю елку нарядили на главной площади Владивостока

Обратный отсчёт до Нового года: праздничную елку нарядили во Владивостоке — фото

12 декабря 2024, 06:18
Фото: adm_vl.

Новогоднюю елку нарядили на главной площади Владивостока

Сюжет
Новый год
Праздничная ель стоит на площади нарядная. Подготовка к Новому году во Владивостоке продолжается.

На центральной площади Владивостока украсили главную новогоднюю ёлку города. Высота искусственного дерева составляет 20 метров, его установку завершили 5 декабря.

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В настоящее время рабочие развешивают яркие шары и гирлянды, а венчает ёлку светодиодная макушка.

Фото: adm_vl

К 25 декабря на площади также появятся праздничные световые фигуры, создающие атмосферу новогоднего волшебства.

Фото: adm_vl

Также, как сообщили специалисты администрации Владивостока, на площади построят городок в тематике русских сказок. На месте фонтана — в самом центре площади — расположится каток. Для детей и взрослых построят несколько горок, одна из них будет для самых маленьких.

31 декабря здесь соберутся сотни жителей и гостей города для встречи Нового года с концертной программой и фейерверком. Праздничные мероприятия обещают стать ярким событием для всех.

Ранее «Восток-Медиа» писало о самой тёплой предновогодней выставке, которая покажет гостям новогодние украшения советской эпохи.

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