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Posted 11 декабря, 23:36

Published 11 декабря, 23:36

Modified 11 декабря, 23:38

Updated 11 декабря, 23:38

Появилась новая информация о массовой аварии в Приморском крае

Тормоза отказали: самосвал перевернулся на трассе в Приморье

11 декабря 2024, 23:36
Фото: prim_police.

Появилась новая информация о массовой аварии в Приморском крае

Сюжет
Прокуратура
Четыре автомобиля стали участниками страшного ДТП в Приморском крае. Выяснилось, что в столкновении пострадали люди. Также обнародовали причину аварию.

На федеральной трассе в Надеждинском районе произошло массовое столкновение автомобилей с участием двух грузовиков и одной легковушки. Из-за аварии движение было практически заблокировано.

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ДТП случилось на 714 километре дороги «Хабаровск-Владивосток», сообщает пресс-служба регионального УМВД. Участниками аварии стали два большегруза и Toyota Wish.

По данным прокуратуры, водитель Volvo, груженный скальником, столкнулся с крупногабаритным транспортом из-за неисправности тормозной системы. В результате инцидента пострадали две легковых машины, а «Вольво» опрокинулся.

Предварительно установлено, что в ДТП пострадали два человека. Надзорное ведомство контролирует расследование происшествия.

«Отдельное внимание ведомство уделит вопросу законности эксплуатации транспортного средства — виновника ДТП, принадлежности груза и компенсации ущерба, причиненного в том числе объектам дорожной инфраструктуры», — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.
Фото: prim_police

Приморцы тоже отреагировали на массовое столкновение:

«Жутко выглядит. Хорошо, что все целы»;
«Ехать рядом с большегрузами становится все страшнее и страшнее»;
«Они еще так носятся, как будто опаздывают куда-то вечно».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что перевернувшийся грузовик стал причиной серьезного столпотворения на объездной трассе дальневосточной столицы. Леерное ограждение вогнулось в землю после случившегося.

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