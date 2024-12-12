Тормоза отказали: самосвал перевернулся на трассе в Приморье

Posted 11 декабря, 23:36
Published 11 декабря, 23:36
Modified 11 декабря, 23:38
Updated 11 декабря, 23:38
На федеральной трассе в Надеждинском районе произошло массовое столкновение автомобилей с участием двух грузовиков и одной легковушки. Из-за аварии движение было практически заблокировано.
ДТП случилось на 714 километре дороги «Хабаровск-Владивосток», сообщает пресс-служба регионального УМВД. Участниками аварии стали два большегруза и Toyota Wish.
По данным прокуратуры, водитель Volvo, груженный скальником, столкнулся с крупногабаритным транспортом из-за неисправности тормозной системы. В результате инцидента пострадали две легковых машины, а «Вольво» опрокинулся.
Предварительно установлено, что в ДТП пострадали два человека. Надзорное ведомство контролирует расследование происшествия.
«Отдельное внимание ведомство уделит вопросу законности эксплуатации транспортного средства — виновника ДТП, принадлежности груза и компенсации ущерба, причиненного в том числе объектам дорожной инфраструктуры», — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.
Приморцы тоже отреагировали на массовое столкновение:
«Жутко выглядит. Хорошо, что все целы»;
«Ехать рядом с большегрузами становится все страшнее и страшнее»;
«Они еще так носятся, как будто опаздывают куда-то вечно».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что перевернувшийся грузовик стал причиной серьезного столпотворения на объездной трассе дальневосточной столицы. Леерное ограждение вогнулось в землю после случившегося.