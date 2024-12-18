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Posted 18 декабря, 11:27

Published 18 декабря, 11:27

Modified 18 декабря, 11:29

Updated 18 декабря, 11:29

Картина дня в Приморье: беспредел на скорой, гибель легенды и американский гуманоид

Картина дня в Приморье: беспредел на скорой, гибель легенды и американский гуманоид

18 декабря 2024, 11:27
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события среды — в обзоре «Восток-Медиа»

Скорую потребовали убрать со двора во Владивостоке

Житель Владивостока агрессивно повел себя по отношению к водителю скорой: мужчина требовал, чтобы машину убрали. Водитель в это время ждал врачей и уехать не мог. Инцидентом заинтересовались сотрудники полиции.

Беспредел на вызове: водителя скорой пытались заставить убрать машину во Владивостоке
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Нетрезвый приморец увёл и погубил легенду

Во Владивостоке спортивный автомобиль стал причиной жуткой аварии. Иномарка не только врезалась в другую машину, но и успела впечататься в забор.

Погубил легенду: водитель спорткара протаранил забор во Владивостоке — видео
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Американского гуманоида схватили Деды Морозы

Во Владивостоке произошло похищение товарища, который очень напоминал сказочного персонажа из Америки. Национальные дарители волшебства защитили Приморье от заграничного кинозлодея.

Деды Морозы похитили американского гуманоида в Приморье — видео
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