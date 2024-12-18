Картина дня в Приморье: беспредел на скорой, гибель легенды и американский гуманоид

Posted 18 декабря, 11:27
Published 18 декабря, 11:27
Modified 18 декабря, 11:29
Updated 18 декабря, 11:29
Скорую потребовали убрать со двора во Владивостоке
Житель Владивостока агрессивно повел себя по отношению к водителю скорой: мужчина требовал, чтобы машину убрали. Водитель в это время ждал врачей и уехать не мог. Инцидентом заинтересовались сотрудники полиции.
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