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Posted 15 декабря, 08:01

Published 15 декабря, 08:01

Modified 15 декабря, 08:01

Updated 15 декабря, 08:01

Картина дня в Приморье: серийный поджигатель, любовь тигров и жуткие морозы

Картина дня в Приморье: серийный поджигатель, любовь тигров и жуткие морозы

15 декабря 2024, 08:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события воскресенья — в обзоре «Восток-Медиа»

Серийный поджигатель

В Большом Камене полицейские задержали мужчину, который подозревается в серии поджогов и повреждении имущества.

Поджег банк, здание администрации и автопарк: ярого пиромана задержали в Приморье
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Любовь тигров

Тигр по имени Борис преодолел почти 200 километров, чтобы встретиться со своей подругой Светлой, с которой его разлучили в детстве.

Тигр из Приморья прошёл сотни километров, чтобы встретить потерянную подругу
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Жуткие морозы

На следующей неделе Приморье столкнется с сильными морозами. В некоторых районах температура опустится до -35 градусов.

Морозы до -35 °С придут в Приморье на следующей неделе
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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