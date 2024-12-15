Картина дня в Приморье: серийный поджигатель, любовь тигров и жуткие морозы

Posted 15 декабря, 08:01
Published 15 декабря, 08:01
Modified 15 декабря, 08:01
Updated 15 декабря, 08:01
Серийный поджигатель
В Большом Камене полицейские задержали мужчину, который подозревается в серии поджогов и повреждении имущества.
Любовь тигров
Тигр по имени Борис преодолел почти 200 километров, чтобы встретиться со своей подругой Светлой, с которой его разлучили в детстве.
Жуткие морозы
На следующей неделе Приморье столкнется с сильными морозами. В некоторых районах температура опустится до -35 градусов.