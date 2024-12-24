Красиво жить не запретишь: высокооплачиваемые вакансии в Приморье

Медики могут рассчитывать на щедрые выплаты в частных клиниках. Например, дантисты могут рассчитывать на зарплату от 150 000 до 300 00 рублей. Чтобы заполучить должность, необходимо владеть профильным опытом до трех лет и знать тонкости современного лечения. Врачам предлагают не только достойные выплаты, но и удобный рабочий график.