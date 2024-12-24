Красиво жить не запретишь: высокооплачиваемые вакансии в Приморье

Posted 24 декабря, 04:46
Published 24 декабря, 04:46
Modified 24 декабря, 04:48
Updated 24 декабря, 04:48
Жизнь в регионе постепенно дорожает. Изменения цен фиксируются на разных поприщах. Перемены ощутили на себе многие потребители, особенно автомобилисты. Не исключено, что данная тенденция может сподвигнуть местное население к изменениям в жизни.
Если вы решите поменять сферу деятельности, то вам пригодится подборка вакансий от Авито Работы. Эксперты рассказали, какие вакансии являются высокооплачиваемыми в Приморье на сегодняшний день.
Начальник строительного участка
Требования к кандидатам достаточно высоки, как и предлагаемая заработная плата. Компания обещает будущему сотруднику 150 000 рублей и стандартный рабочий график, — пятидневку с 8 до 17 часов. У претендентов должно быть высшее профильное образование и трудовой стаж более трех лет.
Менеджер по продажам
Продавцы автомобилей и спецтехники могут получать от 150 000 до 300 000 рублей. Фирма, работающая с азиатскими производителями, планирует найти ценного сотрудника, который будет заниматься сделками, — переговорами и оформлениями документов. Также организация готова обучить начинающих сотрудников.
Стоматолог
Медики могут рассчитывать на щедрые выплаты в частных клиниках. Например, дантисты могут рассчитывать на зарплату от 150 000 до 300 00 рублей. Чтобы заполучить должность, необходимо владеть профильным опытом до трех лет и знать тонкости современного лечения. Врачам предлагают не только достойные выплаты, но и удобный рабочий график.
Сварщик-аргонщик
Строительная компания в Лучегорске разыскивает специалиста с соответствующим образованием. Также работодатели рассматривают только тех, кто умеет обращаться с инструментами и сварочными аппаратами. Счастливчику, которому удастся заполучить эту должность, будут выплачивать от 150 000 до 200 000 рублей ежемесячно. Более того, компания предоставляет бесплатное питание и комфортные условия труда своим сотрудникам.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что с первого декабря в Приморском крае начнут действовать изменения в ПДД, а также произошли перемены в списании кредитов и начислении пенсий.