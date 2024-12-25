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Posted 25 декабря, 06:21

Published 25 декабря, 06:21

Modified 25 декабря, 06:23

Updated 25 декабря, 06:23

Амурского тигра, пострадавшего в аварии, нашли в лесном массиве Приморского края

По горячим следам: беглеца с места ДТП нашли при помощи тепловизора в Приморье

25 декабря 2024, 06:21
Фото: minles_pk.

Амурского тигра, пострадавшего в аварии, нашли в лесном массиве Приморского края

Сюжет
Дорога
В Приморском крае произошла авария с участием большого хищника. Зверь сбежал с места инцидента, но специалисты уже выследили его.

Амурский тигр попал под колеса автомобиля в Хасанском районе. Сотрудники Охотнадзора и нацпарка «Земля леопарда» оперативно начали поиски животного, которое могло пострадать в результате столкновения.

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В пресс-службе Минприроды Приморья рассказали, что специалистам удалось отследить хозяина тайги при помощи квадрокоптера с тепловизором. Судя по видео, полосатый кот не получил серьезных травм. Однако эксперты продолжают следить за хищником.

Жители региона отреагировали на произошедший инцидент.

«Здорово сработано! Хорошо, что полосатик выжил»;
«Молодцы, так быстро нашли. Надеюсь, с ним действительно все нормально»;
«Резко бегает, значит жить будет. Здоровья тигренку».
Видео: minles_pk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что невозмутимость тигра покорила подписчиков новых медиа не меньше, чем спокойствие приморцев, которые заметили когтистого хищника около дороги.

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