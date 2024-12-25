По горячим следам: беглеца с места ДТП нашли при помощи тепловизора в Приморье

Posted 25 декабря, 06:21
Published 25 декабря, 06:21
Modified 25 декабря, 06:23
Updated 25 декабря, 06:23
Амурский тигр попал под колеса автомобиля в Хасанском районе. Сотрудники Охотнадзора и нацпарка «Земля леопарда» оперативно начали поиски животного, которое могло пострадать в результате столкновения.
В пресс-службе Минприроды Приморья рассказали, что специалистам удалось отследить хозяина тайги при помощи квадрокоптера с тепловизором. Судя по видео, полосатый кот не получил серьезных травм. Однако эксперты продолжают следить за хищником.
Жители региона отреагировали на произошедший инцидент.
«Здорово сработано! Хорошо, что полосатик выжил»;
«Молодцы, так быстро нашли. Надеюсь, с ним действительно все нормально»;
«Резко бегает, значит жить будет. Здоровья тигренку».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что невозмутимость тигра покорила подписчиков новых медиа не меньше, чем спокойствие приморцев, которые заметили когтистого хищника около дороги.