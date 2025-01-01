Чтобы мечты сбывались: как правильно загадывать желания жителям Приморья

Эксперты советуют уважать границы других, даже самых близких людей и желать именно для себя. Считается, что если вы загадали одно желание на двоих — поехать в путешествие с мужем, например, то проявляете неуважение к его желаниям. Не удивляйтесь, если такое желание не сбудется, оно могло вступить в «конфликт» с мечтами другого человека. Так что загадывайте для себя.