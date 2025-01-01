Чтобы мечты сбывались: как правильно загадывать желания жителям Приморья

Posted 1 января, 04:10
Published 1 января, 04:10
Modified 1 января, 04:10
Updated 1 января, 04:10
Психологи отмечают, что загадывать желания полезно даже тем, кто совсем в это не верит. Так мы формулируем свою мечту, придаем ей четкие очертания. Происходит переход в намерение, а его, в свою очередь, можно разбить уже на выполнимые задачи, чтобы небольшими шажками двигаться к цели.
Предпраздничная суета не должна стать причиной поверхностного отношения к желанию — не жалейте времени и сил на формулировку того, что вы хотите пожелать.
Мы часто не успеваем даже обдумать и четко составить желание, а в результате загадываем что-то неопределенное — и, кстати, не только в новогоднюю ночь. «Хочу любить» — и получают в результате безответное чувство. «Хочу мужа» — а потом удивляются, что он абьюзер, например.
«Так что не ленитесь и заранее как следует подумайте, чего конкретно вы хотите, отбросив негативные установки, страхи и сомнения. Избегайте размытых, абстрактных формулировок. Научно доказано, что на самом деле этот вопрос один из самых трудных для многих людей и требует больших энергозатрат мозга, а наш мозг не любит тратить энергию», — говорит психолог Юлия Керецман.
Психологи уверены, что так человеку проще всего сформулировать желание и настроить мозг на его серьезность.
«У нас десятки тысяч мыслей в голове каждый день, самим немудрено запутаться. Письменные техники очень хорошо помогают понять, ваше ли это желание. Писать лучше именно от руки», — уверены эксперты психологии.
Будьте вежливы, не вспоминайте плохое, поблагодарите за уходящий 2024 год и обязательно отметьте тех людей или события, которые положительно повлияли на вашу жизнь. Сделать это тоже лучше письменно.
Отрицательных частиц в своем желании лучше избегать. Наше подсознание воспринимает частицу «НЕ» наоборот. Скажи себе — не думай о слонах, и вот, вы уже только о них и думаете. То же и с желаниями.
Не употребляйте в формулировке желания слова «должен», «будет» и «нет». Вместо «Я должен получить работу своей мечты» лучше сказать: «Я получу работу своей мечты».
Эксперты советуют уважать границы других, даже самых близких людей и желать именно для себя. Считается, что если вы загадали одно желание на двоих — поехать в путешествие с мужем, например, то проявляете неуважение к его желаниям. Не удивляйтесь, если такое желание не сбудется, оно могло вступить в «конфликт» с мечтами другого человека. Так что загадывайте для себя.
Бывает так, что загадывая желания, человек скрывает свои собственные мотивы. Желает красивое платье, а на самом деле хочет понравится мужчине. Поэтому, прежде чем написать желание на бумаге, задайте себе вопрос: «А зачем это мне?». Только ответив на него, вы поймете ваше истинное желание, вот его и загадывайте.
Загадывайте желание так, будто оно происходит здесь и сейчас, обозначьте реальный срок. Иначе рискуете встретить свою любовь не в 25, а в 65 лет.
Представьте свои ощущения, когда желание сбудется. Можно на телесном уровне представить, что будет чувствовать физическое тело, когда это желание сбылось. Подключить эмоциональный уровень и зафиксировать, какие эмоции будут в момент, когда то, что вы хотите, получилось самым наилучшим образом для вас.
Сначала правильно загадать, а потом поверить в свое желание. Психологи в один голос советуют всегда помнить о нем и продолжать верить, что оно сбудется. А иначе мозг может воспринять вашу мечту как шутку.
Правда, верить — это еще полдела. Нужно еще и делать все от вас зависящее, чтобы открыть дорогу этому желанию. Хотите поступить в институт — готовьтесь к экзаменам, желаете поехать в Париж — откладывайте деньги. Нужно не просто загадать желание и ждать его осуществления, а планировать, стремиться и двигаться к своей мечте.
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