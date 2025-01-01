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Posted 1 января, 04:10

Published 1 января, 04:10

Modified 1 января, 04:10

Updated 1 января, 04:10

Как загадать желание, чтобы оно сбылось?

Чтобы мечты сбывались: как правильно загадывать желания жителям Приморья

1 января 2025, 04:10
Фото: Изображение Midjourney.

Как загадать желание, чтобы оно сбылось?

Сюжет
Новый год
Написать желаемое на листочке бумаги, сжечь и выпить с бокалом шампанского под бой Курантов — этого недостаточно для того, чтобы желания исполнялись. Если ваши новогодние мечты так и остаются мечтами, скорее всего вы неправильно их загадывали.

Психологи отмечают, что загадывать желания полезно даже тем, кто совсем в это не верит. Так мы формулируем свою мечту, придаем ей четкие очертания. Происходит переход в намерение, а его, в свою очередь, можно разбить уже на выполнимые задачи, чтобы небольшими шажками двигаться к цели.

Сначала четко сформулируйте

Предпраздничная суета не должна стать причиной поверхностного отношения к желанию — не жалейте времени и сил на формулировку того, что вы хотите пожелать.

Мы часто не успеваем даже обдумать и четко составить желание, а в результате загадываем что-то неопределенное — и, кстати, не только в новогоднюю ночь. «Хочу любить» — и получают в результате безответное чувство. «Хочу мужа» — а потом удивляются, что он абьюзер, например.

«Так что не ленитесь и заранее как следует подумайте, чего конкретно вы хотите, отбросив негативные установки, страхи и сомнения. Избегайте размытых, абстрактных формулировок. Научно доказано, что на самом деле этот вопрос один из самых трудных для многих людей и требует больших энергозатрат мозга, а наш мозг не любит тратить энергию», — говорит психолог Юлия Керецман.

Лучше всего написать на бумаге

Психологи уверены, что так человеку проще всего сформулировать желание и настроить мозг на его серьезность.

«У нас десятки тысяч мыслей в голове каждый день, самим немудрено запутаться. Письменные техники очень хорошо помогают понять, ваше ли это желание. Писать лучше именно от руки», — уверены эксперты психологии.
Фото: 1MI

Обязательно поблагодарите

Будьте вежливы, не вспоминайте плохое, поблагодарите за уходящий 2024 год и обязательно отметьте тех людей или события, которые положительно повлияли на вашу жизнь. Сделать это тоже лучше письменно.

Никаких НЕ

Отрицательных частиц в своем желании лучше избегать. Наше подсознание воспринимает частицу «НЕ» наоборот. Скажи себе — не думай о слонах, и вот, вы уже только о них и думаете. То же и с желаниями.

Стоп слова

Не употребляйте в формулировке желания слова «должен», «будет» и «нет». Вместо «Я должен получить работу своей мечты» лучше сказать: «Я получу работу своей мечты».

Не причиняйте добро

Эксперты советуют уважать границы других, даже самых близких людей и желать именно для себя. Считается, что если вы загадали одно желание на двоих — поехать в путешествие с мужем, например, то проявляете неуважение к его желаниям. Не удивляйтесь, если такое желание не сбудется, оно могло вступить в «конфликт» с мечтами другого человека. Так что загадывайте для себя.

Фото: 1MI

Не обманывайте себя

Бывает так, что загадывая желания, человек скрывает свои собственные мотивы. Желает красивое платье, а на самом деле хочет понравится мужчине. Поэтому, прежде чем написать желание на бумаге, задайте себе вопрос: «А зачем это мне?». Только ответив на него, вы поймете ваше истинное желание, вот его и загадывайте.

Здесь и сейчас

Загадывайте желание так, будто оно происходит здесь и сейчас, обозначьте реальный срок. Иначе рискуете встретить свою любовь не в 25, а в 65 лет.

Прочувствуйте момент

Представьте свои ощущения, когда желание сбудется. Можно на телесном уровне представить, что будет чувствовать физическое тело, когда это желание сбылось. Подключить эмоциональный уровень и зафиксировать, какие эмоции будут в момент, когда то, что вы хотите, получилось самым наилучшим образом для вас.

Фото: Изображение Midjourney

Верьте в желание

Сначала правильно загадать, а потом поверить в свое желание. Психологи в один голос советуют всегда помнить о нем и продолжать верить, что оно сбудется. А иначе мозг может воспринять вашу мечту как шутку.

Правда, верить — это еще полдела. Нужно еще и делать все от вас зависящее, чтобы открыть дорогу этому желанию. Хотите поступить в институт — готовьтесь к экзаменам, желаете поехать в Париж — откладывайте деньги. Нужно не просто загадать желание и ждать его осуществления, а планировать, стремиться и двигаться к своей мечте.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что подростки из Приморского края и всей России, отдыхавшие летом в ВДЦ «Океан», а также музыканты Приморья стали участниками федерального проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ. Они записали песню «Облака, белогривые лошадки» (0+), и получившийся видеоролик набрал множество просмотров.

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