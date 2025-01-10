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Posted 10 января, 11:01

Published 10 января, 11:01

Modified 10 января, 11:01

Updated 10 января, 11:01

Картина дня в Приморье: прожорливый хищник, пожар у заправки и тигр в городе

Картина дня в Приморье: прожорливый хищник, пожар у заправки и тигр в городе

10 января 2025, 11:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события пятницы — в обзоре «Восток-Медиа»

Прожорливый хищник

В Приморском крае любителям подледной рыбалки пришлось трудиться не только ради своего ужина, но и во благо прожорливой хищницы.

Наглый и прожорливый зверь: хищник лишил улова рыбаков в Приморье — видео
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Пожар у заправки

Угрозу мощного взрыва ликвидировали пожарные МЧС России в Приморском крае. Рядом с АЗС в Артёме жарким пламенем пылал небольшой грузовик. Кадрами последствий происшествия поделилась пресс-служба ведомства.

Грузовик полыхнул факелом рядом с АЗС в Приморье — новое видео и подробности от МЧС
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Тигр в городе

Вечером 9 декабря камеры наблюдения зафиксировали тигра на Садгороде.

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