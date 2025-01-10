Картина дня в Приморье: прожорливый хищник, пожар у заправки и тигр в городе

Posted 10 января, 11:01
Published 10 января, 11:01
Modified 10 января, 11:01
Updated 10 января, 11:01
Прожорливый хищник
В Приморском крае любителям подледной рыбалки пришлось трудиться не только ради своего ужина, но и во благо прожорливой хищницы.
Пожар у заправки
Угрозу мощного взрыва ликвидировали пожарные МЧС России в Приморском крае. Рядом с АЗС в Артёме жарким пламенем пылал небольшой грузовик. Кадрами последствий происшествия поделилась пресс-служба ведомства.
Тигр в городе
Вечером 9 декабря камеры наблюдения зафиксировали тигра на Садгороде.