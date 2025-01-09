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Posted 9 января, 11:42

Published 9 января, 11:42

Modified 9 января, 11:44

Updated 9 января, 11:44

Картина дня в Приморье: нападение средь бела дня, вторая Луна и тигр в городе

Картина дня в Приморье: нападение средь бела дня, вторая Луна и тигр в городе

9 января 2025, 11:42
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные новости четверга — в обзоре «Восток-Медиа»

Женщина изрисовала чужую машину и сбила ее хозяйку

В спальном районе Владивостока приключилось опасное происшествие. Акт вандализма едва не обернулся травмами для горожанки.

К счастью, нападавшую быстро нашли и задержали.

Сотворила ужасное и скрылась: жуткое деяние автомобилистки попало на видео в Приморье
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Женщину, напавшую на автомобилистку, задержали во Владивостоке
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Вторую Луну увидели в небе над Приморьем?

Огромное светило увидели ночью в небе над Находкой. Выяснилось, что это было.

«Что это такое огромное?»: гигантский светящийся объект заметили в небе над Приморьем
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Конфликтных тигров ловят в Приморском крае

Хищники забрались слишком близко и подошли к городам и селам в Приморском крае. Охотнадзор ловит над их поимкой.

Тяжёлый какой: конфликтного тигра отловили в Приморском крае, что с ним будет — видео
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Ищут на склонах и у домов: тигра продолжают выслеживать в пригороде Владивостока
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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